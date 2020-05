Besmette migranten in isolatie werkten met elfhonderd collega’s

Of er bij het bedrijf meer werknemers met het coronavirus zijn besmet, moet onderzoek van GGD en RIVM deze week uitwijzen. De vleesfabriek zegt daaraan volledig mee te werken. VION-woordvoerster Nancy Aschman stelt nadrukkelijk dat het bedrijf er alles aan zal doen om verder besmettingsgevaar te voorkomen.

Bij de vleesverwerker wordt dagelijks 54.000 varkensmiddel verwerkt tot 830.000 kilo vlees en bacon, vooral bestemd voor de Engelse, Japanse, Amerikaanse, Canadese en Australische markt.

Volgens Aschman heeft het RIVM gesteld dat consumenten niet hoeven te vrezen voor besmetting met het dodelijke virus na consumptie van bacon of ander varkensvlees. „Wat dat betreft is er geen reden tot ongerustheid”, aldus de woordvoerster van VION.

Volgens haar zijn bij de vleesverwerker van begin af aan alle maatregelen getroffen om medewerkers te behoeden voor besmettingsgevaar. Aschman: „In deze branche kun je je medewerkers niet thuis laten werken. Binnenshuis hebben we er dus alles aan gedaan.”

De 28 besmette arbeidsmigranten die nu in quarantaine verkeren, zijn voor onbepaalde tijd ondergebracht op cruiseschip ’Serenade 1’ aan de Rijn in Arnhem. De 21 collega’s bij wie het virus niet is vastgesteld, moeten nog wel twee weken in quarantaine blijven in hun wooncomplex in Velp.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt het onderbrengen van de arbeidsmigranten op een boot ’een veilige oplossing’. „We doen dit nauwkeurig en doeltreffend. Bovendien zijn we met draaiboeken goed voorbereid op dit soort problemen”, aldus Marcouch. Rond het wooncomplex in Velp heeft de gemeente buurtgenoten geïnformeerd over de ontwikkelingen en getracht mogelijke ongerustheid weg te nemen.