Celstraf voor hoofdagent die zich liet omkopen

Na anonieme tips en informatie uit het onderzoek naar de versleutelde berichtendienst Encrochat werd Daniël de J. verdacht. Het viel de politie op dat hij vele contante stortingen deed, onder meer op naam van zijn dochters en vrouw. Dat gebeurde opvallend vaak net na ontmoetingen tussen De J. en Abdelhakim A. uit Nijmegen. A. wordt door de Amerikaanse FBI gezien als leverancier van telefoons met daarop de versleutelde berichtendienst ANOM, die volgens de Amerikanen alleen door criminelen gebruikt werd. Ook wisselde de hoofdagent opvallend vaak van dure auto.

De rechtbank in Zwolle achtte de omkoping, het schenden van de ambtelijke geheimhoudingsplicht en computervredebreuk bewezen. De hoofdagent heeft door zich te laten omkopen de rechtstaat ondermijnd, aldus de rechtbank. "Daarmee schendt hij het vertrouwen dat de samenleving moet hebben in politieambtenaren." Ook het feit dat De J. zweeg in het onderzoek en ook niet op de zitting verscheen, rekenen de rechters hem aan. Dat maakte dat de rechtbank tot een hogere straf kwam. "Vragen blijven onbeantwoord en hij heeft geen blijk gegeven van enig inzicht in zijn gedrag en de gevolgen daarvan", zei de voorzitter.

Zijn raadsvrouw had verzocht om een lagere straf mede omdat publicaties over de omkoping gevolgen hadden voor zijn gezin. De rechters vinden een lagere straf echter zeker geen recht doen aan de feiten. De agent kreeg per keer dat hij informatie stuurde 500 euro. Daarmee verdiende hij 44.000 euro en dat bedrag moet hij als criminele winst aan de Staat afdragen.

De hoofdagent is sinds zijn aanhouding geschorst en zat anderhalve maand vast.