Gevangene glipt weg tijdens werk in tuin, dag later weer opgepakt in Almelo

De gevangene in kwestie was in de tuin bezig als onderdeel van een leertraject. Het is niet duidelijk of zij hulp heeft gehad bij haar ontsnapping, aldus de DJI. De andere gevangenen die hetzelfde leertraject volgen, werden kort na het incident vastgezet in hun cel.

De gevangenisdienst is een onderzoek gestart naar het voorval. Verscheidene medewerkers hadden de vrouw toestemming gegeven om in de tuin aan de slag te gaan. Daarbij was ook beoordeeld of ze mogelijk zou proberen te ontsnappen.