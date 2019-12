Coach trakteert verliezend team op Hooters, ligt nu onder vuur

De inspecteur van de middelbare school in New York kon het verrassingsdiner niet waarderen en besloot coach Black White terug te fluiten. „We nemen deze zaak serieus en hebben maatregelen genomen”, vertelt Lynne Rutnik aan Times Union. „Verder kan ik niet op personeelskwesties ingaan.”

Onduidelijk is of White aan mag blijven als coach. Ook schooldirecteur Tricia Connor Biles wilde niets over de toekomst van de trainer kwijt. „We zijn op de hoogte en gaan actie ondernemen.”

Ongepast

Na het beruchte diner in november gingen leden van de scholengemeenschap om de tafel. „Dit was niet in overeenstemming met ons atletisch programma en de waarden van de school”, bleek de algemene strekking van de vergadering.

Volgens de Post-Star is White naast zijn werkzaamheden als coach inmiddels ruim dertig jaar basisschoolleraar in het district.