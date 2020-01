Rat veroorzaakt stroomstoring Flevoland

Rond 8.30 uur kreeg Liander de melding binnen dat er een storing was. Monteurs gingen naar het verdeelstation in Zeewolde, waar het probleem lag. Er werd een kapotte schakelaar en een dode rat aangetroffen. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Omroep Flevoland: „Ik doe al heel wat jaren dit werk, maar dit ben ik echt niet vaak tegengekomen. Dit is best bijzonder.”

Hoe het dier het station binnen heeft kunnen komen, is nog niet bekend. De woordvoerder van de stroomleverancier zegt dat het bedrijf er alles aan doet om de dieren buiten te houden

Zeewolde zat tijdens de storing geheel zonder stroom. Daarom werd er volgens de omroep een crisisteam opgezet, met aan het hoofd burgemeester Gerrit Jan Gorter. Het team heeft contact gehouden met politie en GGD.