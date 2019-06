Posbank op eigen risico weer bereikbaar

Ⓒ NARUURMONUMENTEN

RHEDEN - Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank in Rheden zijn weer bereikbaar. De toegangswegen zijn opgeruimd na de hevige stormen eerder deze week. Maar er zijn nog steeds paden en wegen in en rond het natuurgebied afgesloten. Rijden en wandelen in het gebied is op eigen risico, aldus de gemeente en gebiedsbeheerder Natuurmonumenten.