Uitslag Stelling: Bankencrisis niet vergeten

Het Zwitserse UBS, het Amerikaanse JP Morgan en het Britse RBS overwegen hun heil in ons land te zoeken nu de Brexit een feit is. WerkgeversorganisatieVNO-NCW is al maanden druk aan het lobbyen. Maar dan moeten wel de strenge bonusregels die in Nederland gelden voor de financiële sector worden versoepeld.

„Het zegt een hoop over de financiële sector dat de vestigingsplaats afhangt van de bonus voor de top. De volgende bankencrisis is alweer in de maak”, reageert een tegenstander.

Volgens VNO-NCW levert het 17.000 banen en een miljard extra aan belastinginkomsten op als de drie handelsbanken voor Nederland zouden kiezen, maar sommigen zetten daar hun vraagtekens bij: „17.000 banen en 1 miljard extra? Is het geen extra sappige worst voorhouden?” Volgens anderen is een miljardje meer of minder - „op de 1200 miljard extra bijgedrukt door de ECB” - slechts een speldenprik voor onze economie.

Maar ruim 40 procent vindt dat de bonusregels best versoepeld mogen worden. „Er zijn de afgelopen jaren vele ontslagen in de Nederlandse financiële sector geweest en het aantrekken van nieuwe instellingen zou een welkome ’boost’ zijn, niet alleen voor bankiers maar vooral ook voor mensen uit de ’middle office’ en ’back office’.

Als gevolg van de financiële crisis werd in 2015 in Nederland voor de financiële sector een bonusplafond ingevoerd van maximaal 20 procent van het vaste salaris. De meesten vinden het terecht dat de bonussen toen aan banden werden gelegd. Sommigen vinden zelfs 20 procent nog aan de ruime kant. „Geeft iemand een kelner ooit meer dan 15 procent?”

In de rest van Europa ligt het plafond op 100 procent. Vier op de tien deelnemers vinden het geen goede zaak dat de Nederlandse bonuswetgeving zoveel strenger is. „Door roomser dan de paus te zijn, snijden we onszelf lelijk in de vingers. De spin-off van deze banen is vele malen groter en positiever dan die tientallen miljoenen die met bonussen zijn gemoeid. Dom om beleid voor de bühne door te voeren en hieraan vast te houden”, zo wijst een respondent met een beschuldigende vinger naar de PvdA.

Die partij wil met een motie komen die het de nieuwe coalitie onmogelijk maakt om de strenge Nederlandse regels aan te passen aan de soepeler Europese regels. De helft van de respondenten vindt dat de PvdA het landsbelang hiermee uit het oog verliest. Een van hen zegt: „Alles bij elkaar gaat het landsbelang voor. Dus haal die bedrijven binnen.”

Maar een bijna even grote groep is het daar niet mee eens en vindt dat de PvdA voet bij stuk moet houden. „Er moet ergens een morele grens worden getrokken”.

De geschiedenis heeft uitgewezen dat forse bonusregelingen kwalijke neveneffecten kunnen geven, betogen deze respondenten. „Onze belastingwetgeving is juist weer heel aantrekkelijk. Die kunnen we ook inzetten als lokkertje”, schrijft iemand. „We hebben allemaal de gevolgen van de graaicultuur bij banken aan den lijve ondervonden. Dat hoop ik niet meer mee te maken.”