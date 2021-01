GGD wist al maanden van privacyproblemen

De afgelopen dagen voerde RTL Nieuws gesprekken met tientallen medewerkers van de GGD die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van testafspraken en het bron- en contactonderzoek.

Niet belangrijk genoeg

Maanden geleden werd er door veel personeelsleden vanwege verschillende privacyproblemen alarm geslagen. Telkens kregen zij te horen dat het probleem niet belangrijk genoeg zou zijn. „Het boeit ze gewoon niet”, vertelt een medewerkster die anoniem wil blijven.

André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, laat in een reactie weten: „Deze criminele activiteit is een klap in het gezicht van 17 miljoen Nederlanders, die allemaal lijden onder de coronacrisis. Waarvan velen zich proberen te houden aan alle maatregelen in deze tijden. Dat er dan corrupte medewerkers zijn die over de rug van al deze mensen geld willen verdienen is ongehoord en een ernstig misdrijf.”

De organisatie heeft ook melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zegt het lek enorm te betreuren en er meerdere malen voor gewaarschuwd te hebben.