Dennis (43) ligt 23 uur per dag in bed

Dennis ligt nu al tweeënhalf jaar lang 23 uur per dag. Op een bed in de woonkamer, zodat hij bij ons kan zijn, of boven, als het hem te druk wordt. Zodra hij overeind komt, krijgt hij heftige hoofdpijnen en last van duizeligheid, misselijkheid, oorsuizen en evenwichtsproblemen. Je kunt je voorstellen wat voor impact dat heeft op een gezin met drie kinderen van 10, 8 en 5 jaar. Dennis kan niet mee naar schoolvoorstellingen, ouderavonden, zwemles of de voetbaltraining, maar ook niet naar feestjes of het strand, waar we vroeger heel vaak te vinden waren. Hij mist heel veel.

Hernia

De oorzaak van zijn medische problemen is een liquorlekkage: een beschadiging in het hersenvlies waaruit hersenvocht wegsijpelt, naar zijn rug. Als hij overeind komt, zakt het vocht uit zijn hersenen weg, waardoor de pijn ondraaglijk wordt. Het begon met een acute hernia: die schoot erin toen hij in oktober 2014 gewoon zijn schoenen aantrok. Van het ene op het andere moment had Dennis vreselijke pijn en uitvalverschijnselen: hij zakte zó door zijn benen. Twee keer eerder had hij een hernia gehad, maar die waren niets vergeleken met deze.

