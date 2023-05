Polen geeft Russische enclave ’debiele’ nieuwe naam

Polen zal voortaan met de oude Poolse benaming ’Królewiec’ verwijzen naar Kaliningrad, de Russische exclave aan de Oostzee. „Wij willen geen Russificatie in Polen. Vandaar onze keuze om Kaliningrad en de regio te benoemen in onze eigen taal”, aldus de Poolse minister van Economische Ontwikkeling Waldemar Buda.

Eerder had een nationale commissie voor plaatsnamen aangeraden om de oude Poolse naam te gebruiken. Królewiec verwijst naar Koningsbergen, de historische Pruisische stad die Kaliningrad eerder was. Koningsbergen was eeuwenlang de hoofdstad van de Duitstalige regio Oost-Pruisen, maar werd na de Tweede Wereldoorlog geannexeerd door de Sovjet-Unie. De Duitse bevolking werd verdreven en er kwamen Russen te wonen. Door grootschalige nieuwbouw is er nog maar weinig over van de historische Pruisische stad.

De stad werd hernoemd naar de Sovjet-politicus Mikhail Kalinin. Hij was lid van het Politburo en keurde in 1940 de executie van 21.000 Poolse krijgsgevangen in de bossen van Katyn goed. Pas aan het einde van de Koude Oorlog erkende de Russen dat zij verantwoordelijk waren voor de massa-executie.

De beslissing viel in slechte aarde bij het Kremlin. Zo zei woordvoerder Dmitri Peskov dat „debiele processen zich voltrokken” in Polen. „Dit zal niets goeds brengen voor Polen”, waarschuwde Peskov. „Dit zijn niet enkel onvriendelijke acties, maar zelfs vijandige acties.”