Lerares (41) ontslagen omdat ze leerlingen topless liet poseren: ’Deed niks fout’

Dat schrijft The Sun. De 41-jarige Emma Wright werd op staande voet ontslagen en mag ook twee jaar geen les meer geven nadat ze haar leerlingen toestemming gaf om obscene foto’s te maken voor een project. De tieners, sommigen amper 15 jaar oud, namen foto’s waarop ze in hun ondergoed poseren terwijl ze sigaretten en flessen drank vasthouden. Voor hun naakte borsten zweven flessen, blikjes bier en handen. Ook zouden er foto’s zijn waarop de tieners hun handen in hun broek steken en waarbij ze masturbatie simuleren.

Wright zou ook een fotograaf uitgenodigd hebben die gespecialiseerd is in „suggestieve poses” zonder daar over te overleggen met haar leidinggevende. De beelden werden ontdekt door het hoofd van de kunstafdeling van de school. De directie oordeelde dat de „zeer ongepaste” les de veiligheidsvoorschriften had overtreden en gaf opdracht de lerares te ontslaan.

De lerares is niet akkoord met het ontslag. Ze vertelde aan The Sun: „Het is enorm onrechtvaardig, maar ik ga niet in beroep omdat ik niet langer wil lesgeven. Ik heb de vakbond en de minister van Onderwijs hierover geschreven. Ik ben een goed mens. Ik ben niet de persoon die zij zeggen dat ik ben. Ik ben echt heel ontdaan. Het is een positie waarin ik nooit had gedacht te komen. Die studenten zijn geweldige studenten. Ik heb helemaal geen ongewone gevoelens voor ze.”

Het hele verhaal dateert al van enkele jaren geleden, maar de commissie die het incident moest onderzoeken kon door de coronapandemie nu pas uitspraak doen.