Slachtofferhulp: zó moeten we mensen ’ontzorgen’

Slachtoffers loggen met hun digiD in op MijnSlachtofferzaak en zien daar alles binnenkomen wat relevant voor ze is. ,,Ontzorgen” noemt Rosa Jansen dat. Zij is bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Haar organisatie wordt bijna dagelijks geconfronteerd met vragen van slachtoffers die het overzicht kwijt zijn omdat er van alle kanten informatie op hen afkomt en zij door de bomen vaak het bos niet meer zien.

Jansen: ,,Ze gaan emotioneel gezien door een zware periode en krijgen dan ook nog te maken met brieven van de politie over hun aangifte, over de aanhouding van een verdachte, beslissingen van het Openbaar Ministerie over het wel of niet vervolgen, informatie van de rechtbank over de zitting, formulieren die ze moeten invullen als ze gebruik willen maken van het spreekrecht, of een schadeclaim willen indienen, post van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incasso Bureau over de uitbetaling van de schadevergoeding. Samen met al deze organisaties zetten we nu een grote stap om meer overzicht te creëren voor het slachtoffer.”

Alternatief adres

In de praktijk gingen er wel eens dingen mis, zegt Jansen. ,,Zo kan een slachtoffer ervoor kiezen om in de aangifte niet het eigen adres op te geven om informatie naartoe te laten sturen, maar domicilie te kiezen. Bijvoorbeeld op een politiebureau. Maar als daar post binnenkomt, wie bewaakt dat dan en wie zorgt ervoor dat het bij jou terechtkomt.”

,,Of er ontstonden problemen omdat het slachtoffer en de verdachte van een zedenzaak binnen een gezin dezelfde voorletter hebben, waardoor brieven in verkeerde handen kwamen. Dat veroorzaakt allemaal onrust. Aan het verwerken van wat ze is overkomen komen slachtoffers op die manier niet toe.”

Digitaal dossier

Vanaf maandag gaat al die informatie rechtstreeks naar het eigen digitale dossier, waar niemand anders in kan kijken. Jansen: ,,Slachtoffers zijn één klik verwijderd van alle organisaties die ze nodig hebben. Wij dachten; als er ook een medisch dossier bestaat, waarom dan geen slachtofferdossier?”

Naast alle correspondentie met de betrokken organisaties, staat er in MijnSlachtofferzaak ook informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die ze kunnen krijgen en bij wie ze daarvoor moeten aankloppen.