Onweersbuien verdrijven recordhitte

Temperaturen daalden in extreem korte tijd van ruim boven de 30 naar rond de 20 graden.

In het bos bij Laag-Soeren woedde aan het eind van de middag een bosbrand door blikseminslag in een grote boom. Ook op andere plekken in het land zorgde blikseminslag voor schade aan natuur, woningen en schuren.

Inmiddels zijn de onweersbuien in ons land voorbij. Live zien waar bliksem inslaat? Klik hier.

Het was vandaag extreem warm, vooral in het zuiden. Het kwik steeg in Limburg tot rond de 35 graden, waardoor iedereen creatieve manieren zocht om koel te blijven. Onze redactie kreeg tientallen foto’s van lezers ingestuurd waarop te zien is hoe zij met de hitte omgingen. Dank daarvoor! De leukste beelden zie je onderaan dit bericht.

Records

Zo warm is het in juni in Nederland pas twee keer eerder geweest sinds 1901. Het record voor 22 juni was 31,7 graden, maar dat record werd aan het eind van de ochtend al verbroken.

Ook woensdag werd een datumrecord gevestigd. In Zeeuws-Vlaanderen werd het 33 graden, een nooit vertoonde waarde op 21 juni.

Temperaturen van 35 graden zijn verre van normaal in het Nederlandse klimaat. Tussen 1901 en 1950 steeg het kwik slechts zeven keer naar deze hoogte. Van 1951 tot 2000 lukte het 17 keer.

Vrijdag en in het weekend

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt bij een temperatuur van 20 graden aan zee tot 27 of 28 graden in het zuidoosten. Zaterdag is het overal rond de 20 graden en zijn er wolkenvelden met plaatselijk regen. Vanaf zondag wordt het weer wat warmer; 20 tot 25 graden.