Brabantse vrouw (34) van fiets geslagen: ’Wat is er met mij gebeurd?’

Dat vertelt het slachtoffer van de mishandeling in Opsporing Verzocht. Na een gezellig avondje met een vriendin fietste zij in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september naar huis. Ter hoogte van de Espenberg werd de vrouw belaagd. Naar alle waarschijnlijkheid raakte ze vervolgens ruim een kwartier buiten bewustzijn. „Mijn lip deed erg zeer. Daar zat een flinke scheur in, dus dat bloedde ook flink”, aldus het slachtoffer.

Als de vrouw bijkomt, gaat de verdachte er snel vandoor in de richting van de Dubbelberg. Volgens het slachtoffer heeft hij mogelijk donker haar.

Maar waarom viel de man haar aan? Dat is nog altijd een raadsel. Volgens de politie gaat het niet om een beroving. „Er is helemaal niets weggenomen”, aldus een woordvoerder. Mogelijk had de verdachte daarom een seksueel motief.

’Mama, doe je nu wel voorzichtig?’

Het slachtoffer mag voorlopig niet werken. ,,Van de zware hersenschudding heb ik nog steeds last.’’ Volgens haar hebben de kinderen erg veel moeite de daad te verwerken. ,,Als ik naar de winkel loop, zegt mijn oudste: mama doe je nu wel voorzichtig? Kijk je uit dat er geen andere mannen zijn?’’, vertelt de vrouw in het opsporingsprogramma.

Vorig jaar werd op dezelfde plek ook een vrouw aangevallen door een man, zo laat de politie weten. Ook dat slachtoffer raakte buiten bewustzijn. „Vanwege deze overeenkomsten houden we er rekening mee dat het door dezelfde persoon is gedaan”, zegt de woordvoerder in het opsporingsprogramma.

Getuigen en eventueel andere slachtoffers worden door de politie opgeroepen zichzelf te melden. ,,Met hun verklaringen kunnen we misschien ook een beter signalement van de dader geven.’’