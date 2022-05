Nieuwe techniek helpt brandweer bij bestrijding natuurbranden: ’Kan van levensbelang zijn’

„Met één druk op de knop halen we actuele weerdata en vegetatiemodellen binnen. Deze gegevens combineren we met een hoogtekaart en zo hebben we snel inzicht in het potentieel brandgedrag”, zegt Jelmer Dam, landelijk coördinator Natuurbrandbeheersing over het computermodel.

3D-kaarten

Binnen een paar minuten kunnen commandovoerders worden geïnformeerd waar het zwaartepunt van de brand zich bevindt en hoe die zich zal verspreiden. Aan de hand daarvan kunnen manschappen worden ingezet op punten waar dat nodig is om te voorkomen dat de vuurzee optrekt naar plekken waar zich bijvoorbeeld mensen bevinden.

Dam: „De 3D-kaarten laten bijvoorbeeld ook zien welke vegetatie er staat én of de brand zich verspreidt over oplopend, aflopend of vlak terrein. Allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op het brandverloop en van levensbelang kunnen zijn.”

Het nieuwe natuurbrandbestrijdingsmodel is gemaakt volgens de nieuwste technologie op dit gebied. „We hopen het binnenkort ook te koppelen aan het weermodel van het KNMI waardoor niet alleen weergegevens van de afgelopen periode worden ingeladen, maar ook 48 uur vooruit wordt gekeken”, aldus de coördinator bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het kenniscentrum voor crisisbeheersing en brandweerzorg.

Het natuurbrandverspreidingsmodel is niet alleen van waarde bij het bestrijden van natuurbrand. Ook bij het voorkomen kan het een belangrijke rol spelen.

Brandgangen

„Natuurbeheerders en eigenaren van bijvoorbeeld campings of verzorgingshuizen in een natuurgebied zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van een natuurbrand”, stelt Dam. „In een simulatie kun je laten zien hoelang het duurt voordat een brand onder bepaalde omstandigheden bij de camping of wooncomplex aankomt en hoeveel tijd er dus is om te evacueren.”

Mocht die tijd onacceptabel kort zijn, dan kunnen natuurbeheerders maatregelen nemen in het landschap om het risico alsnog te verminderen. „Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van brandgangen of het planten van andere soorten bomen en struiken”, weet Dam.