Verdachten achter aanslag op presidentskandidaat komen niet uit Ecuador

Bij de zes opgepakte vermoedelijke daders gaat het om personen uit het milieu van de georganiseerde criminaliteit, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Juan Zapata. Er zijn onder meer pistolen, granaten en een machinegeweer in beslag genomen. Zapata sprak over een „politieke misdaad met terroristische trekken” en over een poging de komende verkiezingen te saboteren.

Bekijk ook: Brute liquidatie laatste hoofdstuk in bloedige verkiezingscampagne Ecuador

Villavicencio, een voormalige journalist die zich tegen de corruptie in het land keerde, werd driemaal in het hoofd geschoten in de hoofdstad Quito na een verkiezingsbijeenkomst. Een verdachte stierf in een schotenwisseling met de veiligheidskrachten.

President Guillermo Lasso kondigde voor een periode van zestig dagen de noodtoestand af en mobiliseerde de strijdkrachten. De vervroegde verkiezingen zijn op 20 augustus.