Het stoomt, piept en kraakt in Stadskanaal

Stoomfans kunnen dit weekend meerijden tijdens ’Stadskanaal Onder Stoom’ op de historische spoorbaan van Stadskanaal naar Veendam en het Drentse Nieuw-Buinen. Niet alleen de kinderen worden er blij van, ook de volwassenen genieten zichtbaar. „De krakende en piepende geluid zijn heerlijk, net als de geur”, zeggen reizigers uit de eerste groep van 175 die meerijdt met de ’8082’.

Het museale traject staat te boek als het langste museumspoortraject in Nederland. Onvermoeibare vrijwilligers van Museumspoorlijn STAR zijn zeven jaar lang aan het werk geweest om het van oorsprong Duitse gevaarte vanuit de mottenballen te restaureren. De locomotief is inmiddels sinds 1996 in Nederland en heeft dus een kwart eeuw in de opslag in Stadskanaal en Veendam moeten wachten.

Conducteur Egbert Kroon laat behendig zien hoe het eraan toeging, met fluitje en ’spiegelei’. „Ik kom hiervoor graag vanuit Friesland naar Groningen en Drenthe”, lacht hij. Spoedig voert de rit door het landelijke gebied, waar langs het spoor eveneens tientallen kijkers met camera’s klaarstaan.

In de vorige eeuw werden zevenduizend locomotieven van deze soort gebouwd. De gerestaureerde locomotief werd in de jaren 1942/1943 gebouwd en in de jaren zestig in de toenmalige DDR nog eens omgebouwd. Een aantal reed uiteindelijk nog door tot in de jaren negentig. Het museum heeft er nu drie, waarvan twee operationeel.

"De onderdelen kun je niet zomaar op internet kopen"

De zwarte locomotief steekt indrukwekkend hoog de lucht in. Treindienstleider Lars Blaauw uit Gieten maakt een tevreden ronde over het station in Stadskanaal. „Het is bijzonder, na al dat werk nu het eerste weekend voor het publiek.” Hij lacht: „Ze vroegen weleens of ’het treintje’ klaar was... Maar de locomotief weegt 136 ton, heeft dertig kuub water aan boord en tien ton kolen.” Er kwam veel bij kijken. „Het Stoomwezen kijkt bijvoorbeeld mee.” Het is serieuze business. Het vergt techniek en regelgeving. „We geven zelf opleidingen, van theorie tot praktijk, die meerdere jaren vergen. In onze werkplaats worden onderdelen gemaakt, die kun je immers niet zomaar op internet kopen.”

Ⓒ Jos Schuurman

De trein is degelijk ontworpen, nu bijna een eeuw terug, benadrukt Blaauw: „Het was als het ware de DC-3 van de treinen”, verwijst hij naar het historisch vliegtuig uit de jaren dertig. „Ze werden in allerlei Europese landen gemaakt, maar niet in Nederland.

In Nederland kwam het stoomtijdperk al in de jaren vijftig tot een einde. Deze heeft tot eind jaren tachtig gereden.” Ergens jammer, die oprukkende moderniteit. Blaauw: „Stoom spreekt jong en oud aan.”

"Het vergt een uur of zeven om ’m van koud tot de juiste temperatuur te krijgen"

Stoker Peter de Boer uit Tolbert, tevens actief voor de technische dienst, laat de kolen met liefde vlammen. Hij is in het dagelijks leven draaier: „Het vergt een uur of zeven om ’m van koud tot de juiste temperatuur te krijgen. Een dag later hoeft dat niet weer helemaal, het water blijft toch nog een tijd aardig warm.”

Anne de Vries uit Veendam is conducteur. „Ik ben gepensioneerd dominee, ik predik wel nog in verschillende plaatsen. Ja en ik was altijd al treinliefhebber. Ik dacht, later ga ik dit doen! Deze eerste rit voelde goed.”

Sam Thier (5) uit Stadskanaal is met zijn oom op pad. „Wanneer gaan we rijden?”, vraagt hij, met al een ritje achter de rug. „Zijn ouders zijn allebei betrokken bij de STAR. Daarom haal ik hem op. Sam is helemaal gek van treinen, ik doe het voor mijn neefje”, vertelt zijn oom Anne van der Werf uit Nieuw-Buinen.

Sam Thier is helemaal gek van treinen Ⓒ Jos Schuurman

Spotters

Liesbeth Schoonveld van de organisatie is blij met de aandacht. „Er komen spotters uit het hele land. De liefde zit er vaak vanaf jongs af aan in bij de vrijwilligers van nu. Als jochies kwamen ze vaak al kijken, nu staan ze zelf op de trein.”

VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra van de gemeenteraad Stadskanaal is met vrienden op pad. Klopstra ziet meer dan een museale lijn. Hij is voorstander van uitbreiding en verbetering van reguliere spoorlijnen, vertelt hij op het station van Veendam. „Dat is heel waardevol voor de regio.”