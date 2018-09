'Lieve Anouk, trek je niets aan van Herman Brusselmans'

HEY ANOUK,

Ik vind jou hartstikke leuk. Ja, dat wil ik toch even zeggen. Want je hebt dan misschien het imago van een ‘tough cookie’, maar ik zie ons nog zitten in dat Amsterdams hotel. Ik met mijn impertinente vragen en jij pulkend aan je versleten spijkerbroek, de blik zo’n beetje ergens in de verte gericht, af en toe even beeldig groen opflitsend, maar verder vooral verlegen. Een heleboel grote mond en een diep gekwetst zieltje. Dat was wat ik zag die middag.

Je doet me denken aan een jongen die ik ken. Niet alleen omdat hij net zo’n podiumbeest is als jij, maar ook omdat hij een soortgelijke achtergrond heeft. Een branieschoppertje dat het veel te jong zelf moest zien te rooien. Dat tekent een mens. Ik ken niemand die zo goed arrogant kan kijken als hij. En tegelijkertijd is hij zo verschrikkelijk kwetsbaar. Trap niet op z’n hart, dat is al te vaak gebeurd. Dat voelde ik toen ook bij jou: onder jouw pantser schuilt nog steeds een meisje van 14 dat dacht dat ze nergens goed voor was. Als je op je 14 in een tehuis terechtkomt omdat degene die geacht wordt het meest van je te houden op de hele wereld, geen zin meer in je heeft, dan kerft dat een litteken in je ziel dat nooit meer helemaal heelt.

