Bye bye! Koningin Elizabeth geeft fiat voor Brexitwet

Eerder was het parlement al akkoord gegaan met de wetgeving. Dat gebeurde ongeveer 3,5 jaar nadat een meerderheid van de Britten in een bindend referendum voor een vertrek uit de unie had gestemd.

Daarna traden twee premiers af, werden twee keer parlementsverkiezingen gehouden en verlengde de EU op verzoek van de Britten diverse keren de deadline. Uiteindelijk zag de huidige premier Boris Johnson kans de wetgeving en een bijbehorend akkoord met de EU door het parlement te loodsen. Hij wil op 31 januari uit de EU stappen.