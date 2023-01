Man wordt uit stoeltjeslift gelanceerd en overlijdt

Kopieer naar clipboard

Een skilift in Utah ter illustratie Ⓒ Unsplash/Jackson Blackhurst

Park City - Een medewerker van een skiresort in Park City in het Amerikaanse Utah is maandag overleden nadat hij uit zijn stoeltjeslift werd gelanceerd nadat een boom op de kabel van de skilift viel, dat schrijft CBS News.