Dode bij eenzijdig ongeval in Kuinre

Zeker 15 doden bij busongeval in Turkije

Bij een busongeval in het westen van Turkije zijn zondagochtend zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Elf inzittenden waren al dood toen de hulpdiensten aankwamen op de plek van het ongeluk in de provincie Balikesir. Vier zijn later in het ziekenhuis overleden.