LIVE | China meldt nog maar acht nieuwe coronagevallen

Alle evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Iedereen in Nederland met verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje, moet thuisblijven en sociale contacten mijden. Wie thuis kan werken, moet thuiswerken. Basisscholen blijven open, universiteiten en hogescholen gaan dicht. Dat maakten minister Bruins en Mark Rutte donderdagmiddag bekend. Hier leest u alles over de nieuwe maatregelen van het kabinet.

In Nederland staat de teller van het RIVM donderdag op 614 besmettingen, een toename in een dag van 111 gevallen. Zes Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis (wordt gedurende de dag aangevuld):

Duitse deelstaat Beieren sluit scholen.

Maar acht nieuwe corongevallen gemeld in China.

Mount Everest 'dicht' vanwege coronavirus.

Kamer: bekijk per dag of scholen open moeten blijven.

Streep door Grand Prix van Australië vanwege corona.

Portugal sluit alle scholen vanwege coronavirus.

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus.

Nederlanders hamsteren erop los.

Kerken willen niet meer dan 100 mensen bij bijeenkomsten.

Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen eigen personeel.

Partijleider Spaanse partij Vox Abascal besmet met coronavirus.

België sluit alle scholen, bars en restaurants tot 3 april.

Bijeenkomsten met Máxima, Laurentien en Beatrix geannuleerd

Bloedbank overspoeld met reacties na oproep om corona

Burgemeester van New York roept noodtoestand uit.

China meldt nog maar acht nieuwe coronagevallen

China meldde vrijdag nog maar acht nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vijf in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het is het laagste aantal sinds het land begon met het publiceren van de besmettingscijfers in januari.

De nationale gezondheidscommissie verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Ook in het zwaar getroffen Zuid-Korea lijkt het virus op zijn retour. Voor het eerst meldde het land meer genezingen dan nieuwe besmettingen. Ziekenhuizen ontsloegen 177 patiënten terwijl elders 110 nieuwe bestemmingen werden vastgesteld. Het land heeft nu 7979 mensen met het virus onder de leden waarvan er inmiddels 70 zijn overleden.

Scholen in het Duitse Beieren gaan dicht

De Duitse deelstaat Beieren sluit vanaf maandag alle scholen en kinderdagverblijven tot 6 april, het begin van de paasvakantie. Het is na Saarland de tweede Duitse deelstaat die dat doet.

Eind januari werd in Beieren de eerste coronabesmetting in Duitsland ontdekt. Het gaat om een man die door een Chinese vrouw die op zakenbezoek was, was aangestoken.

Kamer: bekijk iedere dag of scholen open moeten blijven

Ⓒ ANP

Het kabinet moet elke dag bekijken of basis- en middelbare scholen inderdaad open kunnen blijven. Dat vindt de Tweede Kamer. Oppositie- én regeringspartijen vroegen aanvankelijk scholen toch al te sluiten nu het nieuwe coronavirus steeds verder oprukt. Maar de regeringspartijen legden zich neer bij het verweer van premier Mark Rutte, die schermde met negatief advies van deskundigen.

Het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt om de opmars van het virus te stuiten, draaide voor een groot deel om de vraag of scholen open moeten blijven. Veel partijen vertelden te zijn bestookt door ouders en leerkrachten die vrezen dat het virus op school om zich heen zal grijpen. Ook Rutte zei „het liefst” de schooldeuren te sluiten, maar dat experts hem dat afraden.

De Kamer „vraagt nu niet van het kabinet om scholen dicht te doen” zoals onder andere de PVV voorstaat, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Het kabinet moet het openhouden van de scholen wel dagelijks „evalueren”, maar dat is minder negatief dan het „heroverwegen” dat onder meer de SP bepleit.

De PVV drong ook aan op een soepele behandeling van ouders die uit angst voor het coronavirus hun kind liever thuishouden. Maar Rutte wilde niet beloven dat zij geen boete hoeven te vrezen. „Ik verwacht dat het in de praktijk wel los zal lopen, maar ik ga dat niet toezeggen. Dat vind ik te zwart-wit. Er zal wél rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden.”

De Kamer stemde donderdag voor het eerst volgens de nieuwe regels die zijn afgesproken om te voorkomen dat ze het virus aan elkaar doorgeven. Niet alle Kamerleden hoeven dan op te draven in de vergaderzaal. Per partij komen een of twee Kamerleden stemmen.

Mount Everest ’dicht’

Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.

Dit klimseizoen blijven de bergreuzen gesloten, meldde de minister voor toerisme in Kathmandu, Yogesh Bhattarai. Alle expedities in maart tot en met mei richting een van de veertien hoogste bergen van de wereld worden geweerd. Vorig jaar beklom een recordaantal van 885 mensen de Mount Everest.

De maatregel is uit voorzorg. Nepal heeft tot nu toe één besmetting vastgesteld bij de 450 mensen die het heeft getest.

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

De vrouw van premier Justin Trudeau van Canada is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Canadese regering naar buiten gebracht. De minister-president zelf vertoont geen ziekteverschijnselen en blijft zijn werkzaamheden uitvoeren. Wel gaat hij uit voorzorg veertien dagen in quarantaine.

De premier verkeert in goede gezondheid en zal vrijdag een toespraak geven. „Op advies van doktoren zal hij nu niet worden getest omdat hij geen symptomen heeft. Om diezelfde reden zeggen de medici dat er geen risico is voor mensen die recent met hem contact hebben gehad”, zo staat in het statement.

Volgens het persbericht vertoont Sophie Grégoire Trudeau milde symptomen en voelt ze zich goed. Voorlopig blijft ze in isolatie.

Australië wil ban op bijeenkomsten met meer dan 500 man

De Australische minister-president Scott Morrison roept mensen op niet bijeen te komen in groepen van meer dan vijfhonderd. Gezondheidsambtenaren in het land waarschuwen dat miljoenen Australiërs binnen enkele maanden besmet kunnen raken met het nieuwe coronavirus.

Australië heeft 156 geïnfecteerden, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus. Autoriteiten verwachten de komende weken een snelle groei van het aantal ziektegevallen. "We houden er rekening mee dat 20 procent van de bevolking tijdens de eerste golf wordt besmet", zei hoofd medische diensten van de Australische staat New South Wales.

Het advies van Morrison over bijeenkomsten van meer dan vijfhonderd mensen gaat maandag in en is een maatregel om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen, vliegvelden en openbaar vervoer vallen er niet onder.

Ook de Grand Prix van Australië gaat komend weekend niet door. Op het allerlaatste moment werd besloten om de race uit te stellen, vanwege het coronavirus.

Portugal sluit alle scholen

Alle scholen in Portugal gaan volgende week op slot om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat heeft minister-president Antonio Costa donderdag tijdens een televisietoespraak bekendgemaakt. De sluiting duurt in ieder geval tot 9 april.

Volgens Costa mogen cruiseschepen geen passagiers meer van boord laten gaan, tenzij het mensen zijn die in Portugal wonen. Nachtclubs worden gesloten en er kunnen restricties worden gesteld aan het maximum aantal mensen dat tegelijk winkelcentra en restaurants mogen bezoeken. "Dit is een gevecht om ons voortbestaan. De regering is vastbesloten ieder noodzakelijk middel in te zetten", aldus de premier.

In het land zijn 78 mensen besmet met het longvirus.