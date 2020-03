LIVE Corona | Europa brandhaard én steeds meer no-go area

In Nederland kwamen er 190 nieuwe patiënten bij, die het totale aantal besmettingen in ons land op 804 brengen. Er zijn tien doden te betreuren - een verdubbeling. Apothekers maken zich zorgen over een dreigend medicijnentekort. Donderdag stond het dodental nog op vijf in Nederland. Alle nieuwe overledenen zijn ouderen „met onderliggend lijden”, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Alle Brabantse ziekenhuizen zijn overgegaan op code rood – de laatste stap voor ’code zwart’. Sommige hospitalen hebben alle niet-acute operaties en poliklinische afspraken afgezegd.

„We kunnen dit alleen oplossen als we het samen doen”, zei premier Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie vrijdag. „Ik wil iedereen oproepen oog te houden voor elkaar. En vooral voor de ouderen om ons heen.” Nederlanders hamsterden er vandaag op los. ’Stop daarmee’, vroeg Rutte.

Grenzen dicht in Europa

Europa is momenteel het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Tot vrijdag was dat China, waar de uitbraak is begonnen en ook de meeste besmettingen en doden zijn gemeld. Steeds meer landen weren Europeanen, waaronder de VS. Suriname sluit het luchtruim vanaf zaterdag. Curaçao had datzelfde aangekondigd, maar KLM zegt dat het voorlopig blijft vliegen van en naar Curaçao, om klanten van Curaçao naar Nederland te brengen.

Denemarken sluit zaterdag tijdelijk de grenzen. „Alle toeristen, alle reizen, vakanties en buitenlanders die geen geldige reden hebben om naar Denemarken te gaan, worden tegengehouden”, aldus de premier. Ook Polen, met 1 dode en 68 besmettingen, sluit de grenzen zondag voor trein- en vliegverkeer. Alleen Polen mogen het land in – en moeten meteen in quarantaine. Tsjechië weert vanaf maandag alle buitenlanders, behalve degenen die er wonen.

In Cyprus worden alleen nog Cyprioten en mensen uit de Europese Unie toegelaten. In Oekraïne en Kosovo worden alle buitenlanders geweerd. Kosovo meldde vrijdag de eerste besmetting en in Oekraïne overleed vrijdag de eerste patiënt aan de gevolgen van het longvirus.

„De Oekraïense grenzen blijven twee weken lang dicht voor alle buitenlanders”, aldus de minister van Veiligheid en Defensie Danilov. De maatregel gaat over 48 uur in. „Over drie dagen worden alle reguliere vluchten van en naar Oekraïne geschrapt.”

Italië telt 250 nieuwe doden. Het totaal aan overlijdensgevallen in het land staat daarmee op 1266. Wereldwijd gaat het om meer dan 135.000 besmettingen met het virus. De baas van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei in een persconferentie die via een videoverbinding werd gehouden dat het aantal van (ruim) 5000 doden wereldwijd een „tragische mijlpaal” is.

Híer zijn de besmettingen

Alle evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Iedereen in Nederland met verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje, moet thuisblijven en sociale contacten mijden. Wie thuis kan werken, moet thuiswerken. Basisscholen blijven open, universiteiten en hogescholen gaan dicht. Dat maakten minister Bruins en premier Rutte donderdagmiddag bekend. Hier leest u alles over de nieuwe landelijke maatregelen van het kabinet.

In Nederland staat de teller van het RIVM donderdag op 614 besmettingen, een toename in een dag van 111 gevallen. Zes Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis, deze punten worden in dit artikel uitgelegd. De lijst wordt gedurende de dag aangevuld:

Cruiseschepen VS blijven in havens liggen

Spaanse regio Catalonië gaat volledig in quarantaine

Wellicht overbodig, maar: bel géén 112 met coronavragen. De meldkamer Noord-Holland raakte erdoor overbelast.

Amerikaanse president Trump roept noodtoestand uit

Scholen mogen hun deuren sluiten, als ze online verdergaan

Polen en Denemarken sluiten grenzen voor vlieg- en treinverkeer

Eerder weerden Curaçao, Vietnam, Tsjechië en VS al Nederlanders

Twee besmettingen op Aruba

Madurodam sluit de deuren, Duinrell blijft open

Dodental coronavirus in Frankrijk opgelopen tot 79

Eerste besmetting in Suriname

Meer dan 3000 coronabesmettingen in Duitsland

Denemarken sluit zaterdag tijdelijk de grenzen. Deense burgers worden niet geweerd.

KLM vliegt niet meer naar Italië en HongKong door maatregel kabinet

Talloze dierentuinen dicht, Artis en Blijdorp nog open

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen onder 90%

Nederland weert vluchten uit China, Iran, Italië en Zuid-Korea

Activiteiten met 100+ mensen in Brabant strafbaar

Verschillen per land ’ongekende verwarring’, aldus Ab Osterhaus

Geen bezoek en verlof meer voor gevangenen

Niet alleen hamsteren in supermarkt, ook in coffeeshop

WHO: Europa nu epicentrum van uitbraak coronavirus

Turkije, Curaçao schrappen alle vluchten vanuit Nederland

Kaag geeft 4 miljoen extra voor strijd tegen coronavirus

OV: minder trams, bussen en metro’s

Slob: dagelijks overleg over scholen

’Onderwijs is geen opvang’

Middelbare scholen sluiten deuren

Efteling, Toverland sluiten deuren park

IKEA blijft open, maar sluit alle speelplaatsen

’Sluit cafés en restaurants, liever vandaag dan morgen’

Oproep: bel opa en oma

Apothekers ernstig bezorgd over beschikbaarheid medicijnen

Dordts ziekenhuis stelt geplande zorg uit

25 Nederlanders in Vietnam nog tot 20 maart in quarantaine

Hongkong: reizigers uit Schengenlanden verplicht in quarantaine

Veel Europese scholen dicht, meeste Nederlandse nog open

Spanje roept noodtoestand uit voor bestrijding virus

Eerste persoon op Curaçao met coronavirus

Braziliaanse president Bolsonaro besmet met coronavirus

Voor het eerst voorverkiezingen VS uitgesteld om virus, in Louisiana

Coronavirus in steeds meer Afrikaanse landen

Ook Frankrijk verbiedt evenementen met meer dan 100 mensen, Louvre dicht

Chinese corona-artsen naar Italië

Hoofdstad Filipijnen op slot

Coronadodental Iran stijgt tot boven 500

Tsjechië weert alle buitenlanders die geen inwoners zijn

VNG trots op inzet zorgprofessionals

CBR: stel rijexamen uit bij verkoudheid of koorts

Onzekerheid over festiviteiten Koningsdag

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog niet in gevaar

Marktkooplui naar de rechter om sluiten markten

DELA verwacht geen grote problemen bij uitvaarten

Herdenking bevrijding hard getroffen door maatregelen coronavirus

HEMA stelt beperkte openingstijden in voor restaurants

Noorwegen weert toeristen

Rechtbanken laten zaken zo veel als mogelijk doorgaan

Katholieke kerk schrapt alle missen

Reisadvies Zuid-Korea aangepast

Meer controles langs Duits-Nederlandse grens

Dierentuinen open, diverse binnenlocaties wel dicht

Scholen dicht in Berlijn en deelstaat Beieren in Duitsland

Maar acht nieuwe corongevallen gemeld in China

Mount Everest ’dicht’

Minister praat met cultuursector over gevolgen corona

Bijna helft horecareserveringen geannuleerd

Artis blijft open, maar binnenlocaties gaan dicht

Kamer: bekijk per dag of scholen open moeten blijven

Streep door Grand Prix van Australië

Portugal sluit alle scholen

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

Canada beperkt in- en uitreizen

Nederlanders hamsteren erop los

Kerken willen niet meer dan 100 mensen bij bijeenkomsten

Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen eigen personeel

Partijleider Spaanse partij Vox Abascal besmet met coronavirus

België sluit alle scholen, bars en restaurants tot 3 april, alleen dringende rechtszaken

Alleen nog dringende ingrepen in Vlaamse ziekenhuizen

Beltegoed voor gevangenen België

153 nieuwe coronagevallen in België

Bijeenkomsten met Máxima, Laurentien en Beatrix geannuleerd

Bloedbank overspoeld met reacties na oproep om corona

Roemeense premier en kabinet in quarantaine

Burgemeester van New York roept noodtoestand uit

’Substantieel aantal’ operaties geschrapt

Veel ziekenhuizen in Noord-Brabant en in andere delen van het land stellen operaties uit die niet spoedeisend zijn. Daarmee spelen ze capaciteit vrij voor eventuele acute zorg die nodig is om mensen te behandelen met het coronavirus. Dat zegt woordvoerder Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Door de operaties niet door te laten gaan, wordt zuinig omgegaan met beschermende middelen zoals mondkapjes. „We kunnen dan langer doen met de voorraden die we nodig hebben als er veel coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen.”

Om hoeveel operaties het gaat, is niet bekend. „Maar reken maar dat het gaat om een substantieel aantal”, aldus de zegsman.

School mag sneller sluiten (als les maar doorgaat)

Scholen worden niet langer afgerekend op het openhouden of sluiten van hun deuren, maar op het doorgaan van hun onderwijs. Dat kan soms ook thuis, of in nog andere vorm. Zo hoopt het kabinet de scholen voorlopig de ruimte te geven om de coronacrisis te doorstaan.

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob overlegden vrijdag urenlang met schoolbesturen, vakbonden en andere vertegenwoordigers van het onderwijs over de maatregelen van het kabinet om het coronavirus een halt toe te roepen. De ministers willen er vooralsnog niet aan om basis- en middelbare scholen te sluiten, al gaan in het onderwijs steeds meer stemmen op om dat toch te doen.

Weinig files

Mensen lijken vrijdag gehoor te hebben geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Op de snelwegen stonden nagenoeg geen files. Het kabinet moet elke dag bekijken of basis- en middelbare scholen inderdaad open kunnen blijven, vindt de Tweede Kamer.

Madurodam gaat dicht, Duinrell blijft open

Madurodam in Den Haag sluit de deuren. Het park besloot aanvankelijk minder mensen toe te laten in de gebouwen, zodat bezoekers meer afstand van elkaar konden houden. „Na een zorgvuldige afweging heeft het park besloten met onmiddellijke ingang tot en met 31 maart haar deuren te sluiten voor het publiek”, meldt Madurodam.

Duinrell in Wassenaar blijft open. Mensen die op het vakantiepark verblijven, kunnen ook naar het Tikibad, maar met hooguit honderd mensen tegelijk. Anderen kunnen niet naar het Tikibad.

Dodental coronavirus in Frankrijk opgelopen tot 79

Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Frankrijk is gestegen van 61 naar 79. Dat maakten de autoriteiten bekend. Het aantal besmettingen is met ongeveer 800 gestegen tot 3661.

In Frankrijk zijn strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Zo zijn alle grote musea gesloten en zijn veel sportevenementen afgelast.

Aantal besmettingen in Duitsland boven de 3000

In Duitsland zijn weer honderden nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus aan het licht gekomen. Het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, meldt dat bij 3062 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben: 671 meer dan een dag eerder.

Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is het zwaarst getroffen. Daar zijn ruim 1800 besmettingen vastgesteld. In Duitsland zijn tot dusver vijf patiënten met het virus overleden.

Nederland weert vluchten uit risicogebieden

Nederland zal vanaf vrijdagavond 18.00 uur geen inkomende passagiersvluchten meer toestaan uit risicogebieden vanwege het coronavirus. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het gaat om vluchten uit China, inclusief Hongkong, Iran, Zuid-Korea en Italië. De regeling geldt in ieder geval voor twee weken. KLM laat weten inderdaad niet meer te vliegen naar Zuid-Korea en Italië, waar het drie dagelijkse vluchten had.

Het kabinet kijkt wat het kan regelen om Nederlanders op te halen die in deze gebieden zitten.

Corona-maatregel: minder trams, bussen en metro’s

Vervoersbedrijven in Nederland nemen tot en met 31 maart maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus. Dat meldt OV-NL, de koepelorganisatie van openbaarvervoerbedrijven. Zo zullen dienstregelingen aangepast worden en gelden er speciale regels in bijvoorbeeld bussen.

Vervoerders HTM (Den Haag) en RET (Rotterdam) hebben al bevestigd dat de aangepaste dienstregeling maandag in gaat. Reizigers moeten rekening houden met minder trams, bussen en metro’s. De aangepaste dienstregelingen en het moment waarop die ingaan kunnen per bedrijf en per regio verschillen.

OV-NL verzoekt reizigers ook om achter in de bus in te stappen en daar in te checken. De voorste deuren blijven dicht. Op die manier is er minder contact tussen reizigers en de chauffeur, waardoor de kans op virusverspreiding kleiner wordt. Vervoersbedrijven willen „een juiste balans vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers.”

De aanpassingen volgen op de maatregelen van de overheid om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor hebben veel medewerkers van vervoersbedrijven zich preventief ziek gemeld, waardoor minder personeel kan worden ingezet.

Onderwijs: school is geen kinderopvang

Het onderwijsveld is kritisch over het kabinetsbesluit om scholen open te houden. Veel leraren hebben daar vraagtekens bij, zegt voorzitter Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Onderwijs is geen opvang en de gezondheid moet altijd leidend zijn”, zegt zij.

Volgens Stolk heeft het onderwijspersoneel „veel vertrouwen in de politieke inschatting verloren”, omdat in het debat centraal lijkt te staan dat het onderwijs moet blijven draaien zodat ouders aan het werk kunnen blijven, zeker als ze belangrijk werk verrichten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

De AOb-voorzitter vindt het „moeilijk te begrijpen waarom bijeenkomsten met meer dan honderd mensen worden afgelast, terwijl scholen met honderden leerlingen open blijven.”

Leraren die tot risicogroepen behoren, stellen ook veel vragen. „Wat als je als leraar zelf kwetsbaar bent, bijvoorbeeld doordat je diabetes of een longaandoening hebt?”, vraagt Stolk zich af. „Of als je een kwetsbare partner of ouders hebt?”

De AOb doet geen oproep tot het sluiten van alle scholen, zoals de voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) donderdag wel deed. „Natuurlijk niet. Wij gaan niet op de stoel van het RIVM zitten. Maar we verwachten wel meer duidelijkheid van het kabinet en dat ze het van uur tot uur blijven volgen.”

Middelbare scholen sluiten deuren

Een nog onduidelijk aantal middelbare scholen sluit de deuren in verband met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt de VO-raad, een organisatie van scholen in het voortgezet onderwijs. „Maar er zijn meer scholen die open blijven dan er dicht gaan.”

De meeste scholen volgen volgens een zegsman keurig alle raadgevingen van het RIVM om besmetting te voorkomen. Middelbare scholen mogen zelf kiezen of ze sluiten in verband met de veiligheid. Het sluiten van instellingen voor voortgezet onderwijs levert ook weinig problemen op voor het thuisfront. Ouders hoeven voor de 12-plussers immers niet of nauwelijks opvang te regelen.

Volgens de NOS sluiten Het Baarnsch Lyceum, het Griftlandcollege in Soest en de Waldheimmavo in Baarn maandag. Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gaat de meivakantie al houden vanaf maandag. De school wil niet laks omgaan met de risico’s die het grootschalig samenkomen met zich meebrengt. „Het is niet voor niets dat bedrijven door het hele land hun werknemers oproepen vooral thuis door te werken. De mensen op onze school zijn minstens net zoveel waard als zij. Er moet dan ook meer gebeuren dan nu is aangekondigd.”

Efteling sluit deuren park vanaf zaterdag

Pretpark Efteling, in Brabant, sluit de deuren vanaf zaterdag. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Het park zal gesloten blijven tot 31 maart. Hotels & Resorts sluiten vanaf dinsdag 17 maart.

Gasten die dit weekend een verblijf hebben geboekt zijn gewoon welkom. Ook pretpark Toverland in het Limburgse Sevenum sluit de deuren.

’Sluit cafés en restaurants, liever vandaag dan morgen’

Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant pleit voor verdergaande maatregelen in Nederland om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. „Sluit cafés en restaurants, liever vandaag dan morgen”, zei hij in het radioprogramma 1 op 1. „Overweeg dat meteen landelijk te doen, aangezien de rest van Nederland een week achter lijkt te lopen op Brabant.”

Hij vindt het opvallend hoe makkelijk mensen de stappen nemen om de verspreiding te stoppen. „Nu moet je doorpakken.” Dus naast het niet meer bezoeken van ouderen en zwakkeren, moet volgens hem die bovengrens van het aantal mensen dat samenkomt „fors omlaag naar tien personen.” En dat zou volgens Berden dus betekenen - dat net als in België - ook in Brabant de kroegen en restaurants dicht moeten.

Thuis door corona, bel je opa en oma

Vanwege het coronavirus is het even niet verstandig om bij ouderen op bezoek te gaan. Om te voorkomen dat ze eenzaam worden, lanceert de gemeente Den Haag maandag een nieuwe campagne op sociale media: „Thuis door corona, bel je opa en oma!”

De gemeente roept mensen op om niet alleen contact met grootouders op te nemen, maar ook met „de alleenstaande buurvrouw of vriend, of ieder ander van wie je denkt: die zou zich in deze periode wel eens eenzaam kunnen voelen”, aldus de Haagse zorgwethouder Kavita Parbhudayal.

Apothekers ernstig bezorgd over beschikbaarheid medicijnen

De apothekersorganisatie KNMP is „ernstig” bezorgd over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de nabije toekomst. „De vraag is wat ons betreft niet of de virusuitbraak effect heeft op de geneesmiddelenvoorziening, maar over hoeveel weken en op welke schaal”, waarschuwt de club in een brief aan het kabinet.

De KNMP houdt rekening met een „ontwrichtend effect”, zegt voorzitter Aris Prins. Er waren al tekorten, maar die kunnen nu nog verder oplopen. Dat laatste is op dit moment nog niet geconstateerd. Prins ziet al wel signalen, bijvoorbeeld berichten dat paracetamol in de drogisterijen en supermarkten opraakt. Bij de apotheken is dat nog niet zo. Daar gaat het met name om medicijnen op recept.

Prins vreest ook dat Nederland achter in de rij staat zodra de productie in de verschillende landen weer op gang komt. Dat heeft volgens hem te maken met de lage prijzen die Nederland erop nahoudt en die misschien nog lager worden door aankomende wetgeving.

Prins vindt het tijd voor een deltaplan voor de beschikbaarheid van de belangrijkste medicijnen en pleit voor een team van experts die meedenken over het opvangen van toekomstige tekorten. „Apothekers zijn tot nu toe in staat geweest 99 procent van de tekorten op te lossen, maar het is nu 5 voor 12.”

Drogisterijen wordt dringend aangeraden voorlopig te stoppen met het aanbieden van testers, waarmee de klant bijvoorbeeld make-up ter plekke kan uitproberen. Voor paracetamol en andere zelfzorggeneesmiddelen geldt een maximum van drie verpakkingen per klant. Dat is het advies inzake het coronavirus van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), waarbij 85 procent van de drogisterijen is aangesloten.

25 Nederlanders in Vietnam nog tot 20 maart in quarantaine

De groep van 25 Nederlanders die sinds dinsdag vastzitten in een voormalig hotel in de Vietnamese havenstad Hoi An blijft tot 20 maart in quarantaine. Dat gebeurt op last van de Vietnamese autoriteiten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

TUI Nederland probeert de groep over te plaatsen naar een ander hotel. Buitenlandse Zaken ondersteunt hierbij en heeft contact met de Vietnamese autoriteiten. Het gezelschap reist met Kras Reizen, waarvan TUI het moederbedrijf is.

De reizigers werden eerder deze week in quarantaine geplaatst omdat ze op een vlucht hadden gezeten met iemand die mogelijk besmet is met het nieuwe coronavirus. De 25-jarige Naomi, een van de 25 Nederlanders, meldde donderdag dat iedereen negatief is getest op het virus. Ze omschreef het hotel als een bouwval waar ratten en muizen rondlopen en het sanitair belabberd is.

Veel Europese scholen dicht, meeste Nederlandse nog open

In heel Europa zijn inmiddels veel scholen gesloten vanwege het coronavirus. In onder meer Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal, Noorwegen en België zijn alle scholen gesloten of lessen gestaakt. In andere landen, waaronder Duitsland en Zwitserland, gaan scholen in bepaalde regio’s dicht.

De Nederlandse regering vindt het nog niet nodig om scholen te sluiten. Premier Mark Rutte zei donderdag dat bijvoorbeeld artsen of verplegers hard nodig zijn en zij niet in de problemen moeten komen omdat hun kinderen niet naar school kunnen. Wel werd aangekondigd dat bijeenkomsten van meer dan honderd mensen verboden zijn.

Enkele scholen in Baarn en Soest kondigden vrijdag toch aan te sluiten. Ook gaven scholen in Utrecht en Nijmegen desgevraagd aan graag dicht te gaan, omdat zij de huidige situatie onhoudbaar vinden. Vrijdag werd bekend dat er inmiddels meer dan achthonderd mensen besmet zijn in Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk en Zweden blijven scholen vooralsnog open. De Britse regering zegt dat er nog geen sprake is van een explosieve toename. In het land zijn inmiddels 590 mensen besmet. In Zweden staat de teller op 725.

Spanje roept noodtoestand uit voor bestrijding virus

De Spaanse premier Pedro Sánchez roept vrijdag de „alarmtoestand” uit om de bestrijding van het coronavirus beter te kunnen aanpakken, meldden Spaanse media. Donderdagavond werd in het noordoosten van Spanje voor het eerst een reeks gemeenten in quarantaine geplaatst. Zo hebben de Catalaanse autoriteiten meer dan 70.000 mensen in quarantaine geplaatst. Ze mogen die regio sinds donderdag zeker vijftien dagen lang niet verlaten.

Premier Sánchez vreest dat het aantal besmettingen komende week al hoger is dan 10.000. Er zijn nu ruim 4200 gevallen vastgesteld, 120 mensen zijn inmiddels overleden. Donderdagavond werd in het noordoosten van Spanje voor het eerst een reeks gemeenten in quarantaine geplaatst.

Marokko heeft de grens gesloten met de twee Spaanse enclaves aan de noordkust: Ceuta en Melilla. De maatregel betekent dat de enige landsgrenzen tussen Afrika en de EU nu dicht zijn. De autoriteiten in de enclaves hebben inwoners die nog in Marokko zijn, opgeroepen snel terug te keren.

Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat Marokko ook „vluchten van en naar Spanje heeft opgeschort.” Ook het passagiersvervoer met boten is stilgelegd.

Coronavirus in steeds meer Afrikaanse landen

Het nieuwe coronavirus duikt op in steeds meer Afrikaanse landen. In Kenia, Ethiopië, Soedan en Guinee is vrijdag voor het eerst melding gemaakt van besmettingen.

Het virus heeft daarmee achttien landen op het Afrikaanse continent bereikt. Het kon zich daar verspreiden via buitenlanders of mensen die naar het buitenland waren geweest.

De eerste patient in Kenia is een 27-jarige vrouw die via Londen was teruggekeerd naar haar thuisland. In Ethiopië ging het om een 48-jarige Japanner. De eerste besmette persoon in Guinee was een medewerker van een EU-delegatie.

Experts waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van een grote uitbraak in Afrika. In sommige landen daar is de gezondheidszorg zwak.

Ook Frankrijk verbiedt evenementen met meer dan 100 mensen

Frankrijk verbiedt bijeenkomsten met meer dan honderd mensen. De maatregel gaat onmiddellijk en in het hele land in. Dat heeft gevolgen voor onder meer bioscopen en theaters.

In Frankrijk is bij ruim 2800 mensen vastgesteld dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker 61 patiënten zijn overleden.

Eerder gold al een verbod op evenementen met meer dan duizend mensen. De gemeenteraadsverkiezingen zondag gaan vooralsnog door.

Chinese corona-artsen naar Italië

Negen Chinese artsen die ervaring hebben opgedaan met het coronavirus worden overgevlogen naar Italie om daar te helpen met de crisis. De artsen nemen medische apparatuur en ander materiaal mee om in te zetten in de strijd tegen het virus. Dat meldt ANSA, een persbureau uit Italië.

153 nieuwe coronagevallen in België

Er zijn 153 nieuwe gevallen van het coronavirus in België. Dat meldt het federale ministerie van Volksgezondheid vrijdag. Het totaal aantal besmettingen in het land bedraagt nu volgens een woordvoerder 556.

Volgens het Nationaal Crisiscentrum staat België pas aan het begin van de epidemie. De regering heeft drastische maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden.

Hoofdstad Filipijnen op slot

Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, zit op slot. Dat heeft president Duterte van de Filipijnen donderdag afgekondigd. De maatregel is genomen om het volk te beschermen tegen het coronavirus.

De sfeer in de Filipijnen zou door de vergrendeling zijn omgeslagen. Volgens een getuige aldaar is het druk op het vliegveld, mensen proberen massaal te vertrekken. Ook zou er sprake zijn van enige paniek.

Coronadodental Iran stijgt tot boven 500

Het aantal coronadoden in Iran is tot boven de 500 gestegen. Het ministerie voor Volksgezondheid meldde dat er nu 514 mensen aan de gevolgen van een besmetting zijn bezweken, 85 meer dan de dag er voor.

Het aantal besmettingen nam met 1289 toe tot 11.364. Het land staat na China en Italië op de derde plaats als het gaat om coronagevallen.

Tsjechië weert alle buitenlanders die geen inwoners zijn

Tsjechië weert vanaf 16 maart alle buitenlanders die niet in Tsjechië wonen. Premier Andrej Babis heeft dit aangekondigd, een dag nadat Praag liet weten burgers uit vijftien landen niet meer toe te laten in verband met de verspreiding van het coronavirus. Nederland was onder die vijftien.

Het ministerie van Handel heeft in Praag beklemtoond dat dit inreisverbod niet geldt voor vrachtverkeer.

VNG trots op inzet zorgprofessionals

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft „grote waardering voor al die zorgmedewerkers, huisartsen, lokaal bestuurders die dag en nacht bezig zijn om te doen wat nodig is. We hebben enorm veel bewondering voor hun professionele handelen onder zulke lastige omstandigheden.” Dat zegt Jan van Zanen, VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht.

Hij reageert op de maatregelen die het kabinet donderdag afkondigde om de corona-uitbraak te beteugelen, „maatregelen met behoorlijk wat impact voor onze inwoners en bedrijven.”

„Dat het werk van hulpverleners van groot belang is, staat buiten kijf. Dag in dag uit verzetten ze ongekend werk. We mogen in Nederland trots zijn op onze toegewijde vakmensen die er staan wanneer we ze het hardste nodig hebben”, aldus Van Zanen.

CBR: stel rijexamen uit bij verkoudheid of koorts

Het CBR roept rijexamenkandidaten die last hebben van verkoudheidsklachten of koorts op hun rijexamen uit te stellen en niet naar het examencentrum te komen.

Ook wordt vanaf maandag het rooster voor theorie-examens in Eindhoven en Breda aangepast zodat het aantal kandidaten en bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is, halveert. Om toch iedereen de kans te geven theorie-examen te doen, worden de openingstijden op die locaties verruimd naar de avonden en zaterdag.

Onzekerheid over festiviteiten Koningsdag

Hoewel de gevolgen van het coronavirus voor de viering van Koningsdag nog onzeker zijn, krijgen oranjeverenigingen in het land het advies goed te kijken naar de annuleringsvoorwaarden in de contracten die ze afsluiten voor activiteiten. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen krijgt momenteel veel vragen over de organisatie van het feest op maandag 27 april, maar volgens secretaris Dick Steenks is het nog te vroeg om al een beslissing te nemen over de doorgang van de festiviteiten.

Steenks spreekt van een „onzekere tijd.” Hij krijgt veel telefoontjes, zoals van een oranjevereniging die dit jaar een groot jubileumfeest viert en zich nu afvraagt of het door kan gaan. Met nog ruim zes weken te gaan, is het volgens hem nog even afwachten hoe de situatie rondom het virus zich ontwikkelt.

Het is aan de plaatselijke gemeente of de landelijke overheid om te beslissen of een evenement als Koningsdag door mag gaan, stelt de bond. De secretaris adviseert verenigingen contact op te nemen met de burgemeester of verantwoordelijk wethouder als daar twijfels over zijn.

Eerder deze week werd bekend dat festival Kingsworld, dat op Koningsdag in Den Haag zou zijn, is afgelast. Volgens de organisatoren is de onzekerheid vanwege het coronavirus te groot geworden en valt daar niet tegen te verzekeren.

De koning en zijn familie vieren - zoals het er nu nog naar uitziet - dit jaar Koningsdag in Maastricht.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag nog niet in gevaar

De Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam en de nationale activiteiten rondom Bevrijdingsdag op 5 mei komen nog niet in gevaar door de aangescherpte maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft wel alle bijeenkomsten waar meer dan honderd mensen werden verwacht tot 31 maart doorgestreept, aldus een woordvoerder vrijdag.

Het comité houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten, zegt de woordvoerder, en volgt adviezen van het RIVM en de rijksoverheid op de voet. Vooralsnog gelden afgekondigde maatregelen tot en met 31 maart. „We lopen niet vooruit op wat er daarna gebeurt.” In april moeten speciale Vrijheidsbussen door het hele land gaan toeren.

Het is de bedoeling dat koning Willem-Alexander op 4 mei op de Dam spreekt. De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt de traditionele 5 mei-lezing in het Kunstmuseum in Den Haag. Premier Mark Rutte houdt een toespraak op het Bevrijdingsfestival in Den Haag.

Marktkooplui naar de rechter om sluiten markten

Marktkooplui stappen naar de rechter. Ze zijn het er niet mee eens dat in verschillende gemeenten vanwege het coronavirus de markten worden afgelast terwijl de winkels wel open mogen blijven.

Volgens Henk Achterhuis, voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, zijn er zestig tot zeventig markten afgelast. „Maar de winkels en winkelcentra mogen wel open blijven, maar daar lopen mensen ook bij elkaar, terwijl de markten in de buitenlucht zijn. We stappen naar de rechter omdat er 100 procent onrechtvaardig wordt gehandeld. Het niet doorgaan van de markten heeft enorme financiële gevolgen voor de eigenaren van de marktkramen.”

De vereniging spant een kort geding aan tegen de gemeente Dordrecht. „Dit is een van de eerste markten die werden afgelast. De uitspraak van de rechter kunnen we dan ook gebruiken voor andere gemeenten waar de markten niet door mogen gaan”, zegt Achterhuis.

Naast Dordrecht mogen ook in onder meer Rotterdam en Amstelveen geen markten worden gehouden. De Haagse Markt, de grootste markt van Nederland, is wel open.

DELA verwacht geen grote problemen bij uitvaarten

Uitvaartonderneming DELA voert vanaf zaterdag het maximum in van honderd bezoekers per begrafenis of crematie. Op welke wijze wordt per plechtigheid bekeken. Op vrijdag wordt ook al geprobeerd om de aantallen bij hooguit honderd te houden, maar dat is niet helemaal meer te regelen, aldus een woordvoerder. De organisatie verwacht niet al te grote problemen door de beperkingen.

DELA voert jaarlijks 33.000 van de 106.000 uitvaarten in ons land uit. De organisatie ziet nu al duidelijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Plechtigheden worden al minder bezocht.

Het bewustzijn blijkt ook uit de vele vragen over hoe je iemand toch hartelijk kunt condoleren zonder hem of haar de hand te schudden of te omarmen, bijvoorbeeld door de hand op het hart leggen. DELA heeft tekeningen van alternatieven op de site geplaatst en hangt die ook op in uitvaartcentra. „Die worden erg op prijs gesteld.”

Met nabestaanden wordt vanaf nu overlegd om de bezoekersaantallen niet te groot te laten worden. Als er voor een afscheid heel grote belangstelling is, zal zoveel mogelijk worden gezocht naar mogelijkheden om de belangstellenden te verdelen over meerdere zalen, waar ze dan naar een scherm kunnen kijken. Ook wordt gekeken naar live-streaming, maar dat vergt nogal wat technische aanpassingen.

Verder kunnen mensen zelf iets doen, aldus een woordvoerder, bijvoorbeeld door anderen deelgenoot te maken via hun mobiele telefoon.

Herdenking bevrijding hard getroffen door maatregelen

De 75-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland wordt hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veel plaatselijke herdenkingen en evenementen in de aanloop naar 4 en 5 mei gaan niet door, terwijl ook tentoonstellingen over het verloop van de Tweede Wereldoorlog niet te zien zijn omdat musea hun deuren hebben gesloten.

Zeeuws-Vlaanderen zou zaterdag en zondag in het teken staan van de herdenking van de terugkeer van koningin Wilhelmina op Nederlandse bodem. Het is vrijdag precies 75 jaar geleden dat zij over een van meel gemaakte grensstreep stapte in het plaatsje Eede. „De belangrijkste gebeurtenis van mijn leven”, noemde Wilhelmina dat zelf.

HEMA stelt beperkte openingstijden in voor restaurants

HEMA heeft besloten de openingstijden van haar restaurants tijdelijk aan te passen, om zo grote druktes tijdens het ontbijt en in de namiddag te voorkomen. De nieuwe tijdelijke openingstijden zijn iedere dag van 10.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur in de middag.

De capaciteit in grote restaurants wordt per direct teruggebracht naar 80 stoelen. De openingstijden van take-aways blijven ongewijzigd. Deze maatregel gaat in per aanstaande zaterdag 14 maart 2020.

Rechtbanken laten zaken zo veel als mogelijk doorgaan

De rechtbanken streven ernaar zittingen zo veel als mogelijk te laten doorgaan. Gerechtsgebouwen blijven vooralsnog open. De toegang wordt wel beperkt, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak vrijdag laten weten. De situatie wordt continu gemonitord, aldus een woordvoerster. Dat gerechtsgebouwen komende week toch dichtgaan, wordt niet uitgesloten.

„Het is mogelijk dat zaken worden uitgesteld vanwege het virus”, laat de organisatie weten. „In die gevallen zal moeten worden bekeken welke noodoplossingen er beschikbaar zijn voor zaken die echt niet kunnen wachten, zoals bijvoorbeeld uitwijken naar een andere locatie.” Een andere mogelijkheid is dat publiek wordt ondergebracht in een aparte zaal met videoverbinding.

Noorwegen weert toeristen

Noorwegen heeft vanwege het coronavirus strenge maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Iedere toerist die het land binnen wil, wordt gevraagd om terug naar huis te gaan. Wie niet teruggaat, moet 14 dagen in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De maatregel geldt ook voor Noren die buiten Scandinavië zijn geweest.

Katholieke kerk schrapt alle missen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus schrapt de Rooms-Katholieke Kerk alle zaterdags- en zondagsmissen tot het einde van de maand. Mensen kunnen in principe wel de kerk in om zelf te bidden. „De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed”, laat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland weten.

Voor doopvieringen en uitvaarten komen de katholieken met strenge regels. De plechtigheden zijn sober en deelnemers moeten afstand van elkaar houden. De bisdommen adviseren om ook andere bijeenkomsten te schrappen, zoals voor godsdienstonderwijs en repetities van koren. Eerder had de Rooms-Katholieke Kerk al bepaald dat hosties niet op de tong mogen worden gelegd en dat er geen wijwater mag worden gebruikt bij het betreden en verlaten van de kerk.

Gelovigen kunnen de eucharistievieringen wel vanuit huis volgen via NPO2. Die mis wordt komende zondag in kleine kring gevierd in de Sint Martinuskerk in Sneek. Ook zijn de vieringen elke ochtend en avond te beluisteren op Radio Maria.

Reisadvies Zuid-Korea aangepast

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Zuid-Korea opnieuw aangepast in verband met de coronacrisis. Vanaf komende zondag moeten reizigers die vanuit Nederland in Zuid-Korea aankomen bij aankomst op de luchthaven een verklaring invullen met hun contactgegevens tijdens hun verblijf in Zuid-Korea. Wie niet telefonisch bereikbaar is, mag het land niet in.

Ook moeten ze een app installeren op hun smartphone om dagelijks hun gezondheidstoestand door te geven aan de Koreaanse autoriteiten.

Meer controles langs Duits-Nederlandse grens

De Duitse politie houdt vanwege het coronavirus meer controles langs de Duits-Nederlandse grens. Een woordvoerder van de politie in Kleef zegt dat „we onze aanwezigheid duidelijk vergroten.” Steekproefsgewijs worden auto’s gestopt en wordt de inzittenden gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en waar ze vandaan komen. In verdachte gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld. De agenten hebben geen beschermende middelen en dragen hun gewone uniform, aldus de woordvoerder.

De krant Rheinische Post meldde dat bij de politie momenteel vakanties worden opgeschort om meer grenscontroles te kunnen houden. Er zijn ook in Duitsland zelf meer controles langs de weg, met name langs de grenzen van Noordrijn-Westfalen en Saarland.

Dierentuinen open, diverse binnenlocaties wel dicht

Verschillende dierentuinen in Nederland blijven voorlopig gewoon open, ondanks het coronavirus. Dierentuin Artis in Amsterdam, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Burgers’ Zoo in Arnhem laten weten dat bezoekers gewoon welkom zijn.

In Artis gaan wel alle binnenlocaties dicht. „Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen”, stelt Artis. Het besluit is genomen na overleg, zowel intern als met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Op het terrein gaan onder meer de overdekte horecapunten, de binnenverblijven voor dieren, het Planetarium en Micropia dicht. Verder zijn alle activiteiten en evenementen voor meer dan honderd mensen afgezegd, zoals lezingen.

Ook Diergaarde Blijdorp is open, laat een woordvoerder weten. Op de website van de Rotterdamse dierentuin staat dat Blijdorp op dit moment coronavrij is. „De dieren zijn voor het grootste deel in de open lucht te zien. Het park is 28 hectare groot en bezoekers kunnen zich goed verspreiden.” Een aantal locaties zoals het Natuurbehoudscentrum, Publiekslab en het maki-verblijf is wel gesloten, „omdat de benodigde afstand tussen bezoekers hier niet altijd te garanderen is.” Activiteiten waarbij mensen in contact kunnen komen met medewerkers of andere bezoekers zijn voorlopig ook opgeschort, zoals het schminken van kinderen en praatjes van verzorgers.

Burgers’ Zoo in Arnhem blijft eveneens tot nader order open. „We beschikken over een ruim opgezet park, van 45 hectare groot. Bezoekers kunnen verspreid rondlopen en we hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor mens en dier.” De binnenspeeltuin Kids Jungle is wel gesloten en het restaurant is maar via één ingang toegankelijk, zodat in de gaten kan worden gehouden of er niet meer dan honderd mensen tegelijk binnen zijn. Verder is er een groot congrescentrum, waar alle activiteiten waar meer dan honderd mensen op afkomen zijn afgezegd.

Bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn alle looproutes in de buitenlucht geopend, evenals de dierverblijven en speellocaties buiten. Alle overdekte en afgesloten dierverblijven en speellocaties, zoals het aquarium, Gorilla Adventure en het Afrikahuis, zijn gesloten. Het dagprogramma met theatershows, voedermomenten en parkentertainment komen te vervallen. Ook zijn verschillende horecalocaties gesloten.

Geen files en treinen blijven leeg

„Op vrijdagochtend is het altijd al rustiger, maar nu staan er nog minder files dan anders”, aldus de ANWB. Op ’normale’ vrijdagen staat er gemiddeld 30 kilometer file. Rond 07.00 uur stond er 8 kilometer file. Die vertraging werd veroorzaakt door een ongeluk. Deze files losten ook snel weer op.

De hele week is het al rustiger op de weg omdat mensen in Brabant zoveel mogelijk thuis blijven. Het kabinet riep donderdag ook de rest van Nederland op zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. Ook iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven en sociaal contact mijden.

Ook op de grote stations is het rustiger dan normaal. De NS liet donderdag weten vanaf vrijdag met minder treinen in de spits te rijden omdat minder reizigers worden verwacht.

Van Engelshoven praat met cultuursector

Minister Ingrid van Engelshoven gaat om de tafel met de cultuursector, om te praten over de gevolgen van de afgelastingen door het coronavirus. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van D66, die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.

De cultuurminister is blij met deze steun in de rug. De motie, die vraagt om een steunpakket, werd mede ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Denk.

Bijeenkomsten met meer dan honderd aanwezigen kunnen voorlopig niet doorgaan, wat een enorme klap betekent voor onder meer organisatoren van voorstellingen en concerten en voor de medewerkers aan deze evenementen. In de kunstsector is het percentage freelancers volgens de motie 60 procent.

De Raad voor Cultuur sloeg donderdagavond ook al alarm en vindt het „niet meer dan logisch dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen.” De Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties (VSCD) gaat zich volgens de eigen site „sterk maken om de situatie adequaat het hoofd te bieden. Daar waar mogelijk zullen podia voorstellingen verplaatsen naar een latere datum. Een aantal podia heeft de mogelijkheid om concerten zonder publiek te livestreamen. Onze podia informeren bezoekers hierover via hun eigen communicatiekanalen.”

Bijna helft horecaboekingen geannuleerd

De horeca wordt keihard geraakt door de problemen rond het coronavirus. Volgens cijfers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal annuleringen met 48 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe reserveringen uitblijft. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij zelfs kampen met 55 procent meer annuleringen van bestaande reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde omzetverlies. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

China meldt nog maar acht nieuwe coronagevallen

China meldde vrijdag nog maar acht nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vijf in de miljoenenstad Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het is het laagste aantal sinds het land begon met het publiceren van de besmettingscijfers in januari.

De nationale gezondheidscommissie verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Ook in het zwaar getroffen Zuid-Korea lijkt het virus op zijn retour. Voor het eerst meldde het land meer genezingen dan nieuwe besmettingen. Ziekenhuizen ontsloegen 177 patiënten terwijl elders 110 nieuwe bestemmingen werden vastgesteld. Het land heeft nu 7979 mensen met het virus onder de leden, van wie er inmiddels 70 zijn overleden.

Maatregelen Duitsland: veel scholen dicht en grenscontroles

Steeds meer Duitse deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven vanwege het rondwarende coronavirus Inmiddels hebben Beieren, Saarland, Berlijn en Nedersaksen aangekondigd dat de deuren van de instellingen vanaf maandag gesloten blijven.

Beieren heeft bij de sluitingen bepaald dat bezoek aan onder anderen bejaarden in verpleeghuizen aan banden wordt gelegd. Ook patiënten in ziekenhuizen gaan op bezoeksrantsoen: een bezoeker per dag voor maximaal een uur.

De meeste deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven tot de paasvakantie in april.

Eind januari werd in Beieren de eerste coronabesmetting in Duitsland ontdekt. Het gaat om een man die door een Chinese vrouw die op zakenbezoek was, was aangestoken. De cijfers over het aantal besmettingen lopen uiteen ruim 2400 tot 2745. Volgens het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, zijn er drie doden maar media melden vijf tot zes sterfgevallen.

De Duitse politie houdt meer controles langs de Duits-Nederlandse grens. Een woordvoerder van de politie in Kleef zegt dat „we onze aanwezigheid duidelijk vergroten.” Steekproefsgewijs worden auto’s gestopt en wordt de inzittenden gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en waar ze vandaan komen. In verdachte gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld. De agenten hebben geen beschermende middelen en dragen hun gewone uniform, aldus de woordvoerder.

De krant Rheinische Post meldde dat bij de politie momenteel vakanties worden opgeschort om meer grenscontroles te kunnen houden. Er zijn ook in Duitsland zelf meer controles langs de weg, met name langs de grenzen van Noordrijn-Westfalen en Saarland.

Kamer: bekijk iedere dag of scholen open moeten blijven

Het kabinet moet elke dag bekijken of basis- en middelbare scholen inderdaad open kunnen blijven. Dat vindt de Tweede Kamer. Oppositie- én regeringspartijen vroegen aanvankelijk scholen toch al te sluiten nu het coronavirus steeds verder oprukt. Maar de regeringspartijen legden zich neer bij het verweer van premier Mark Rutte, die schermde met negatief advies van deskundigen.

Het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt om de opmars van het virus te stuiten, draaide voor een groot deel om de vraag of scholen open moeten blijven. Veel partijen vertelden te zijn bestookt door ouders en leerkrachten die vrezen dat het virus op school om zich heen zal grijpen. Ook Rutte zei „het liefst” de schooldeuren te sluiten, maar dat experts hem dat afraden.

De Kamer „vraagt nu niet van het kabinet om scholen dicht te doen” zoals onder andere de PVV voorstaat, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Het kabinet moet het openhouden van de scholen wel dagelijks „evalueren”, maar dat is minder negatief dan het „heroverwegen” dat onder meer de SP bepleit.

De PVV drong ook aan op een soepele behandeling van ouders die uit angst voor het coronavirus hun kind liever thuishouden. Maar Rutte wilde niet beloven dat zij geen boete hoeven te vrezen. „Ik verwacht dat het in de praktijk wel los zal lopen, maar ik ga dat niet toezeggen. Dat vind ik te zwart-wit. Er zal wél rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden.”

De Kamer stemde donderdag voor het eerst volgens de nieuwe regels die zijn afgesproken om te voorkomen dat ze het virus aan elkaar doorgeven. Niet alle Kamerleden hoeven dan op te draven in de vergaderzaal. Per partij komen een of twee Kamerleden stemmen.

Mount Everest ’dicht’

Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.

Dit klimseizoen blijven de bergreuzen gesloten, meldde de minister voor toerisme in Kathmandu, Yogesh Bhattarai. Alle expedities in maart tot en met mei richting een van de veertien hoogste bergen van de wereld worden geweerd. Vorig jaar beklom een recordaantal van 885 mensen de Mount Everest.

De maatregel is uit voorzorg. Nepal heeft tot nu toe één besmetting vastgesteld bij de 450 mensen die het heeft getest.

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

De vrouw van premier Justin Trudeau van Canada is besmet met het coronavirus. Dat heeft de Canadese regering naar buiten gebracht. De minister-president zelf vertoont geen ziekteverschijnselen en blijft zijn werkzaamheden uitvoeren. Wel gaat hij uit voorzorg veertien dagen in quarantaine.

De premier verkeert in goede gezondheid en zal vrijdag een toespraak geven. „Op advies van doktoren zal hij nu niet worden getest omdat hij geen symptomen heeft. Om diezelfde reden zeggen de medici dat er geen risico is voor mensen die recent met hem contact hebben gehad”, zo staat in het statement.

Volgens het persbericht vertoont Sophie Grégoire Trudeau milde symptomen en voelt ze zich goed. Voorlopig blijft ze in isolatie.

Australië wil ban op bijeenkomsten met meer dan 500 man

De Australische minister-president Scott Morrison roept mensen op niet bijeen te komen in groepen van meer dan vijfhonderd. Gezondheidsambtenaren in het land waarschuwen dat miljoenen Australiërs binnen enkele maanden besmet kunnen raken met het coronavirus.

Australië heeft 156 geïnfecteerden, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus. Autoriteiten verwachten de komende weken een snelle groei van het aantal ziektegevallen. „We houden er rekening mee dat 20 procent van de bevolking tijdens de eerste golf wordt besmet”, zei hoofd medische diensten van de Australische staat New South Wales.

Het advies van Morrison over bijeenkomsten van meer dan vijfhonderd mensen gaat maandag in en is een maatregel om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen, vliegvelden en openbaar vervoer vallen er niet onder.

Ook de Grand Prix van Australië gaat komend weekend niet door. Op het allerlaatste moment werd besloten om de race uit te stellen, vanwege het coronavirus.

Portugal sluit alle scholen

Alle scholen in Portugal gaan volgende week op slot om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft minister-president Antonio Costa donderdag tijdens een televisietoespraak bekendgemaakt. De sluiting duurt in ieder geval tot 9 april.

Volgens Costa mogen cruiseschepen geen passagiers meer van boord laten gaan, tenzij het mensen zijn die in Portugal wonen. Nachtclubs worden gesloten en er kunnen restricties worden gesteld aan het maximum aantal mensen dat tegelijk winkelcentra en restaurants mogen bezoeken. „Dit is een gevecht om ons voortbestaan. De regering is vastbesloten ieder noodzakelijk middel in te zetten”, aldus de premier.

In het land zijn 78 mensen besmet met het longvirus.