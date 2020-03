LIVE | Na oproep: geen files en lege treinen

Alle evenementen met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Iedereen in Nederland met verkoudheidsklachten, keelpijn of een kuchje, moet thuisblijven en sociale contacten mijden. Wie thuis kan werken, moet thuiswerken. Basisscholen blijven open, universiteiten en hogescholen gaan dicht. Dat maakten minister Bruins en Mark Rutte donderdagmiddag bekend. Hier leest u alles over de nieuwe maatregelen van het kabinet.

In Nederland staat de teller van het RIVM donderdag op 614 besmettingen, een toename in een dag van 111 gevallen. Zes Nederlanders overleden aan de gevolgen van het virus.

Dit zijn de andere hoofdpunten uit de coronacrisis (wordt gedurende de dag aangevuld):

Katholieke kerk schrapt alle missen

Reisadvies Zuid-Korea aangepast

Meer controles langs Duits-Nederlandse grens

Dierentuinen open, diverse binnenlocaties wel dicht

Scholen dicht in Berlijn en deelstaat Beieren in Duitsland

Maar acht nieuwe corongevallen gemeld in China

Mount Everest ’dicht’

Minister praat met cultuursector over gevolgen corona

Bijna helft horecareserveringen geannuleerd

Artis blijft open, maar binnenlocaties gaan dicht

Kamer: bekijk per dag of scholen open moeten blijven

Streep door Grand Prix van Australië

Portugal sluit alle scholen

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

Nederlanders hamsteren erop los

Kerken willen niet meer dan 100 mensen bij bijeenkomsten

Brabantse ziekenhuizen stoppen met testen eigen personeel

Partijleider Spaanse partij Vox Abascal besmet met coronavirus

België sluit alle scholen, bars en restaurants tot 3 april

Bijeenkomsten met Máxima, Laurentien en Beatrix geannuleerd

Bloedbank overspoeld met reacties na oproep om corona

Burgemeester van New York roept noodtoestand uit

Vanwege de uitbraak van het coronavirus schrapt de Rooms-Katholieke Kerk alle zaterdags- en zondagsmissen tot het einde van de maand. Mensen kunnen in principe wel de kerk in om zelf te bidden. „De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed”, laat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland weten.

Voor doopvieringen en uitvaarten komen de katholieken met strenge regels. De plechtigheden zijn sober en deelnemers moeten afstand van elkaar houden. De bisdommen adviseren om ook andere bijeenkomsten te schrappen, zoals voor godsdienstonderwijs en repetities van koren. Eerder had de Rooms-Katholieke Kerk al bepaald dat hosties niet op de tong mogen worden gelegd en dat er geen wijwater mag worden gebruikt bij het betreden en verlaten van de kerk.

Gelovigen kunnen de eucharistievieringen wel vanuit huis volgen via NPO2. Die mis wordt komende zondag in kleine kring gevierd in de Sint Martinuskerk in Sneek. Ook zijn de vieringen elke ochtend en avond te beluisteren op Radio Maria.

Reisadvies Zuid-Korea aangepast

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Zuid-Korea opnieuw aangepast in verband met de coronacrisis. Vanaf komende zondag moeten reizigers die vanuit Nederland in Zuid-Korea aankomen bij aankomst op de luchthaven een verklaring invullen met hun contactgegevens tijdens hun verblijf in Zuid-Korea. Wie niet telefonisch bereikbaar is, mag het land niet in.

Ook moeten ze een app installeren op hun smartphone om dagelijks hun gezondheidstoestand door te geven aan de Koreaanse autoriteiten.

Meer controles langs Duits-Nederlandse grens

De Duitse politie houdt vanwege het coronavirus meer controles langs de Duits-Nederlandse grens. Een woordvoerder van de politie in Kleef zegt dat „we onze aanwezigheid duidelijk vergroten.” Steekproefsgewijs worden auto’s gestopt en wordt de inzittenden gevraagd of ze gezondheidsklachten hebben en waar ze vandaan komen. In verdachte gevallen worden de gezondheidsautoriteiten ingeschakeld. De agenten hebben geen beschermende middelen en dragen hun gewone uniform, aldus de woordvoerder.

De krant Rheinische Post meldde dat bij de politie momenteel vakanties worden opgeschort om meer grenscontroles te kunnen houden. Er zijn ook in Duitsland zelf meer controles langs de weg, met name langs de grenzen van Noordrijn-Westfalen en Saarland.

Dierentuinen open, diverse binnenlocaties wel dicht

Verschillende dierentuinen in Nederland blijven voorlopig gewoon open, ondanks het coronavirus. Dierentuin Artis in Amsterdam, Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Burgers’ Zoo in Arnhem laten weten dat bezoekers gewoon welkom zijn.

In Artis gaan wel alle binnenlocaties dicht. „Het park bevindt zich in de buitenlucht en biedt bezoekers voldoende ruimte om verspreid rond te lopen”, stelt Artis. Het besluit is genomen na overleg, zowel intern als met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Op het terrein gaan onder meer de overdekte horecapunten, de binnenverblijven voor dieren, het Planetarium en Micropia dicht. Verder zijn alle activiteiten en evenementen voor meer dan honderd mensen afgezegd, zoals lezingen.

Ook Diergaarde Blijdorp is open, laat een woordvoerder weten. Op de website van de Rotterdamse dierentuin staat dat Blijdorp op dit moment coronavrij is. „De dieren zijn voor het grootste deel in de open lucht te zien. Het park is 28 hectare groot en bezoekers kunnen zich goed verspreiden.” Een aantal locaties zoals het Natuurbehoudscentrum, Publiekslab en het maki-verblijf is wel gesloten, „omdat de benodigde afstand tussen bezoekers hier niet altijd te garanderen is.” Activiteiten waarbij mensen in contact kunnen komen met medewerkers of andere bezoekers zijn voorlopig ook opgeschort, zoals het schminken van kinderen en praatjes van verzorgers.

Burgers’ Zoo in Arnhem blijft eveneens tot nader order open. „We beschikken over een ruim opgezet park, van 45 hectare groot. Bezoekers kunnen verspreid rondlopen en we hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor mens en dier.” De binnenspeeltuin Kids Jungle is wel gesloten en het restaurant is maar via één ingang toegankelijk, zodat in de gaten kan worden gehouden of er niet meer dan honderd mensen tegelijk binnen zijn. Verder is er een groot congrescentrum, waar alle activiteiten waar meer dan honderd mensen op afkomen zijn afgezegd.

Bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn alle looproutes in de buitenlucht geopend, evenals de dierverblijven en speellocaties buiten. Alle overdekte en afgesloten dierverblijven en speellocaties, zoals het aquarium, Gorilla Adventure en het Afrikahuis, zijn gesloten. Het dagprogramma met theatershows, voedermomenten en parkentertainment komen te vervallen. Ook zijn verschillende horecalocaties gesloten.

Geen files en treinen blijven leeg

„Op vrijdagochtend is het altijd al rustiger, maar nu staan er nog minder files dan anders”, aldus de ANWB. Op ’normale’ vrijdagen staat er gemiddeld 30 kilometer file. Rond 07.00 uur stond er 8 kilometer file. Die vertraging werd veroorzaakt door een ongeluk. Deze files losten ook snel weer op.

De hele week is het al rustiger op de weg omdat mensen in Brabant zoveel mogelijk thuis blijven. Het kabinet riep donderdag ook de rest van Nederland op zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. Ook iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moet thuisblijven en sociaal contact mijden.

Ook op de grote stations is het rustiger dan normaal. De NS liet donderdag weten vanaf vrijdag met minder treinen in de spits te rijden omdat minder reizigers worden verwacht.

Van Engelshoven praat met cultuursector

Minister Ingrid van Engelshoven gaat om de tafel met de cultuursector, om te praten over de gevolgen van de afgelastingen door het coronavirus. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van D66, die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.

De cultuurminister is blij met deze steun in de rug. De motie, die vraagt om een steunpakket, werd mede ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, 50Plus, Partij voor de Dieren en Denk.

Bijna helft horecaboekingen geannuleerd

De horeca wordt keihard geraakt door de problemen rond het coronavirus. Volgens cijfers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal annuleringen met 48 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe reserveringen uitblijft. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij zelfs kampen met 55 procent meer annuleringen van bestaande reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde omzetverlies. KHN roept het kabinet op om haast te maken met een actieplan om ondernemers te ondersteunen.

China meldt nog maar acht nieuwe coronagevallen

Ⓒ AFP

China meldde vrijdag nog maar acht nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vijf in de miljoenenstad Wuhan, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het is het laagste aantal sinds het land begon met het publiceren van de besmettingscijfers in januari.

De nationale gezondheidscommissie verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Ook in het zwaar getroffen Zuid-Korea lijkt het virus op zijn retour. Voor het eerst meldde het land meer genezingen dan nieuwe besmettingen. Ziekenhuizen ontsloegen 177 patiënten terwijl elders 110 nieuwe bestemmingen werden vastgesteld. Het land heeft nu 7979 mensen met het virus onder de leden, van wie er inmiddels 70 zijn overleden.

Maatregelen Duitsland: veel scholen dicht en grenscontroles

Steeds meer Duitse deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven vanwege het rondwarende coronavirus Inmiddels hebben Beieren, Saarland, Berlijn en Nedersaksen aangekondigd dat de deuren van de instellingen vanaf maandag gesloten blijven.

Beieren heeft bij de sluitingen bepaald dat bezoek aan onder anderen bejaarden in verpleeghuizen aan banden wordt gelegd. Ook patiënten in ziekenhuizen gaan op bezoeksrantsoen: een bezoeker per dag voor maximaal een uur.

De meeste deelstaten sluiten scholen en kinderdagverblijven tot de paasvakantie in april.

Eind januari werd in Beieren de eerste coronabesmetting in Duitsland ontdekt. Het gaat om een man die door een Chinese vrouw die op zakenbezoek was, was aangestoken. De cijfers over het aantal besmettingen lopen uiteen ruim 2400 tot 2745. Volgens het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, zijn er drie doden maar media melden vijf tot zes sterfgevallen.

Kamer: bekijk iedere dag of scholen open moeten blijven

Ⓒ ANP

Het kabinet moet elke dag bekijken of basis- en middelbare scholen inderdaad open kunnen blijven. Dat vindt de Tweede Kamer. Oppositie- én regeringspartijen vroegen aanvankelijk scholen toch al te sluiten nu het nieuwe coronavirus steeds verder oprukt. Maar de regeringspartijen legden zich neer bij het verweer van premier Mark Rutte, die schermde met negatief advies van deskundigen.

Het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen die het kabinet neemt om de opmars van het virus te stuiten, draaide voor een groot deel om de vraag of scholen open moeten blijven. Veel partijen vertelden te zijn bestookt door ouders en leerkrachten die vrezen dat het virus op school om zich heen zal grijpen. Ook Rutte zei „het liefst” de schooldeuren te sluiten, maar dat experts hem dat afraden.

De Kamer „vraagt nu niet van het kabinet om scholen dicht te doen” zoals onder andere de PVV voorstaat, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Het kabinet moet het openhouden van de scholen wel dagelijks „evalueren”, maar dat is minder negatief dan het „heroverwegen” dat onder meer de SP bepleit.

De PVV drong ook aan op een soepele behandeling van ouders die uit angst voor het coronavirus hun kind liever thuishouden. Maar Rutte wilde niet beloven dat zij geen boete hoeven te vrezen. „Ik verwacht dat het in de praktijk wel los zal lopen, maar ik ga dat niet toezeggen. Dat vind ik te zwart-wit. Er zal wél rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden.”

De Kamer stemde donderdag voor het eerst volgens de nieuwe regels die zijn afgesproken om te voorkomen dat ze het virus aan elkaar doorgeven. Niet alle Kamerleden hoeven dan op te draven in de vergaderzaal. Per partij komen een of twee Kamerleden stemmen.

Mount Everest ’dicht’

Nepal heeft de populaire klimpieken in de Himalaya, waaronder de Mount Everest, gesloten vanwege de uitbraak. China sloot al eerder zijn kant van de Mount Everest.

Dit klimseizoen blijven de bergreuzen gesloten, meldde de minister voor toerisme in Kathmandu, Yogesh Bhattarai. Alle expedities in maart tot en met mei richting een van de veertien hoogste bergen van de wereld worden geweerd. Vorig jaar beklom een recordaantal van 885 mensen de Mount Everest.

De maatregel is uit voorzorg. Nepal heeft tot nu toe één besmetting vastgesteld bij de 450 mensen die het heeft getest.

Vrouw Canadese premier heeft coronavirus

De vrouw van premier Justin Trudeau van Canada is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Canadese regering naar buiten gebracht. De minister-president zelf vertoont geen ziekteverschijnselen en blijft zijn werkzaamheden uitvoeren. Wel gaat hij uit voorzorg veertien dagen in quarantaine.

De premier verkeert in goede gezondheid en zal vrijdag een toespraak geven. „Op advies van doktoren zal hij nu niet worden getest omdat hij geen symptomen heeft. Om diezelfde reden zeggen de medici dat er geen risico is voor mensen die recent met hem contact hebben gehad”, zo staat in het statement.

Volgens het persbericht vertoont Sophie Grégoire Trudeau milde symptomen en voelt ze zich goed. Voorlopig blijft ze in isolatie.

Australië wil ban op bijeenkomsten met meer dan 500 man

De Australische minister-president Scott Morrison roept mensen op niet bijeen te komen in groepen van meer dan vijfhonderd. Gezondheidsambtenaren in het land waarschuwen dat miljoenen Australiërs binnen enkele maanden besmet kunnen raken met het nieuwe coronavirus.

Australië heeft 156 geïnfecteerden, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus. Autoriteiten verwachten de komende weken een snelle groei van het aantal ziektegevallen. „We houden er rekening mee dat 20 procent van de bevolking tijdens de eerste golf wordt besmet”, zei hoofd medische diensten van de Australische staat New South Wales.

Het advies van Morrison over bijeenkomsten van meer dan vijfhonderd mensen gaat maandag in en is een maatregel om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen, vliegvelden en openbaar vervoer vallen er niet onder.

Ook de Grand Prix van Australië gaat komend weekend niet door. Op het allerlaatste moment werd besloten om de race uit te stellen, vanwege het coronavirus.

Portugal sluit alle scholen

Alle scholen in Portugal gaan volgende week op slot om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat heeft minister-president Antonio Costa donderdag tijdens een televisietoespraak bekendgemaakt. De sluiting duurt in ieder geval tot 9 april.

Volgens Costa mogen cruiseschepen geen passagiers meer van boord laten gaan, tenzij het mensen zijn die in Portugal wonen. Nachtclubs worden gesloten en er kunnen restricties worden gesteld aan het maximum aantal mensen dat tegelijk winkelcentra en restaurants mogen bezoeken. „Dit is een gevecht om ons voortbestaan. De regering is vastbesloten ieder noodzakelijk middel in te zetten”, aldus de premier.

In het land zijn 78 mensen besmet met het longvirus.