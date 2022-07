Politie: meerdere doden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Er is één persoon opgepakt, meldt de politie. Het gaat om een 22-jarige Deense man. Hij handelde volgens de politie vermoedelijk alleen. Over zijn motief is nog niets bekend.

Beelden van een aanhouding zijn te zien op sociale media. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld rond het winkelcentrum Fields. Lokale media tonen beelden van zwaarbewapende agenten rond het gebouw. Op beelden die op sociale media verschijnen is te zien dat vele tientallen mensen naar buiten vluchten, sommigen met jonge kinderen op de arm. Inmiddels verschijnen er ook (onbevestigde) beelden op sociale media van de schutter in het winkelcentrum.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een „kleine groep patiënten” te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen.

Een getuige die aan het werk was in een filiaal van KFC spreekt van ’zes of zeven’ schoten. „Mensen vluchten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

De politie roept mensen die zich nog in het gebouw bevinden op niet zelf naar buiten te komen, maar te wachten tot ze door de politie worden weggehaald.

Het winkelcentrum ligt tussen het centrum en de luchthaven. Later op de avond staat er op enkele honderden meters van het winkelcentrum een concert gepland van de Britse zanger Harry Styles. In overleg met de politie is besloten dat het optreden in de Royal Arena door kan gaan, meldt de concertorganisator.

Kopenhagen was de afgelopen dagen het decor voor de start van de Ronde van Frankrijk. In de Deense hoofdstad werd een tijdrit verreden.

Video: Hieronder zijn de eerste beelden te zien.