Politie: drenkeling (21) leeft nog

Ⓒ Rowin van Diest

HOOFDDORP - UPDATE 14:53 - Een 21-jarige man die zondag uit het water van een recreatieplas in Hoofddorp werd gehaald, is niet overleden. Eerder meldde de brandweer dat de man niet meer leefde, maar de politie zegt dat de man in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis ligt.