Moskee hekelt oproep tegen lhbt-geweld van gemeente Amsterdam

De Blauwe Moskee noemt de gang van zaken „absurd, discriminerend en beschuldigend.” „Dat alleen moskeeën wordt gevraagd expliciet geweld te veroordelen is een directe beschuldiging aan het adres van de islamitische gemeenschap”, aldus de moskee in een verklaring.

Halsema heeft de Amsterdamse moskeebesturen uitgenodigd voor een overleg komende maandag over de bescherming van de lhbt-gemeenschap „en over de bijdrage die moskeeën kunnen leveren om de veiligheid van deze groep te versterken.” In de uitnodigingsbrief staat dat de burgemeester de moskeebesturen een verklaring zal voorleggen waarin geweld tegen lhbti+-personen wordt veroordeeld en waarin steun wordt uitgesproken „aan degene die slachtoffer zijn geworden van deze vorm van discriminatie en geweld.”

De burgemeester „wil graag dat zoveel mogelijk moskeebesturen deze verklaring ondertekenen om te laten zien dat de moskeeën een positieve kracht in de Amsterdamse samenleving zijn.” Hiermee wordt volgens de Blauwe Moskee „specifiek de islamitische gemeenschap voor de zoveelste keer” met wantrouwen vanuit de overheid schuldig bevonden „tot zij zelf het tegendeel bewijst.”

Ook gevraagd aan joodse en christelijke organisaties

Een woordvoerder van Halsema laat weten dat ook aan joodse en christelijke organisaties wordt gevraagd om eenzelfde soort verklaring te tekenen. Religieuze organisaties spelen volgens de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het tegengaan van discriminatie en geweld tegen lhbt-personen, vanwege de directe contacten met de gelovigen die zij vertegenwoordigen. „We vragen ook weer niet zoveel van ze”, aldus de woordvoerder.

De Blauwe Moskee zegt dat het best kan dat de oproep ook aan andere religies is gedaan, „maar wat wij weten is alleen wat in die brief staat”, aldus een woordvoerder. De organisatie komt maandag niet naar het overleg.

De Blauwe Moskee is een van de grotere moskeeën van het land. De organisatie spreekt zich vaker uit over de positie van moslims en andere maatschappelijke onderwerpen. Hoeveel mensen de moskee vertegenwoordigt kan de woordvoerder niet precies zeggen, maar volgens hem komen er op vrijdagen zo’n duizend mensen naar de preek.