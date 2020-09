Bekendste bordeel van Duitsland op de fles door corona

Volgens het bedrijf kunnen lopende kosten zoals de huur van het pand niet meer worden betaald. Sinds vijf maanden geldt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een bordeelverbod vanwege het coronavirus. De Pascha, die onder een andere naam in de jaren zeventig openging, is volgens Duitse media het bekendste bordeel van het land. Het is na de Artemis in Berlijn de grootste van Duitsland.

Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst, is van de zwaarst door het coronavirus getroffen deelstaten. Er zijn bijna 60.000 infecties geregistreerd en meer dan 1800 mensen aan het virus overleden.