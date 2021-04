Gedupeerden echec D-reizen radeloos: ’Dit is een grote teleurstelling’

Premium Nieuws

Kruidenier Dirk van den Broek maakte D-reizen groot

Een reisicoon, die nog stamt uit de begintijd van het massatoerisme, is omgevallen. Wat insiders al weken vreesden, is dinsdag werkelijkheid geworden: D-reizen is failliet, 285 reiswinkels blijven dicht, 1150 mensen verliezen hun baan. Tenzij de huidige eigenaar van moederbedrijf D-rt Groep met de c...