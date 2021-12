Burgemeester Halsema: ’Handhaven 2G is heel ingewikkeld’

De 2G-maatregel behelst dat uitsluitend gevaccineerde of genezen coronapatiënten met een QR-code worden toegelaten tot bepaalde openbare gelegenheden. Naleving ligt primair op het bordje van ondernemers of uitbaters. De gemeente moet nagaan of de ondernemers bezoekers wel om een QR-code vragen.

Schaarste onder zorgpersoneel

„Terecht wordt er bij de maatregelen rekening gehouden met de schaarste onder het zorgpersoneel. Omdat iedereen zich realiseert dat mensen uitgeput raken. Aan de andere kant wordt er af en toe gesuggereerd dat de handhaving een onuitputtelijke bron is waaruit je kunt tappen. Maar dat is natuurlijk niet zo”, zei Halsema die onderstreepte dat vanwege de schaarste een eventuele 2G-maatregel lastig te handhaven is. Halsema ziet bij de Amsterdamse boa’s inmiddels ’uitputting’ en agressie op straat.

Dit najaar hield ze al een vergelijkbaar pleidooi over de coronapas. De gemeente zou vanwege gebrek aan handhavingscapaciteit alleen bij excessen optreden. Horecazaken die 90 procent van de bezoekers ongecontroleerd binnenlieten, zou de burgemeester geen ’exces’ vinden, antwoordde ze op vragen van Forum voor Democratie. Die uitspraak leidde tot een storm aan kritiek, ook vanuit de medische hoek.

Opmerkelijk interview

Halsema gaf daarop een opmerkelijk interview aan de Volkskrant en legde de schuld voor de ophef vooral bij de media. „Wij handhaven bij excessen en herhaalde overtredingen, zei Halsema vanmiddag opnieuw.

Afgelopen vrijdag sloot Halsema nog een kroeg op de Nieuwmarkt waar Wybren van Haga een filmpje had opgenomen. Omdat er na 17:00 nog werd doorgeschonken en omdat de gelegenheid eerder al meerdere overtredingen had begaan, moest de zaak per direct een week dicht.

Als niet-gevaccineerden zich verder afkeren

In het televisieprogramma Buitenhof plaatste Halsema zondagmiddag ook kritische kanttekeningen bij een eventuele vaccinatieplicht. Ze riep op zorgvuldig na te denken over de impact. „Als het effect is dat niet-gevaccineerden zich verder afkeren, is het de vraag of het goed werkt.”