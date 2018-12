Jongen dood na choking challenge

In eerste instantie leek het te gaan om zelfmoord, maar later bleek dat Tim het 'spelletje' had gefilmd met zijn eigen telefoon. Op de video is te zien dat de scholier uit 5 VWO zich verstapte waardoor hij de strakke ceintuur om zijn nek niet meer zelf kon losmaken en stierf.

De ouders brengen het verhaal zelf in De Volkskrant naar buiten om jongeren te waarschuwen dat dit soort spelletjes je leven kunnen kosten. In het buitenland zijn meerdere kinderen overleden door dit soort internet-challenges.

Op internet staan meerdere video's van kinderen die elkaars keel korte tijd dichtknijpen voor een korte roes: op het net bekend als 'the good boys high'. Een stap verder gaat het afknellen met een ceintuur, iets dat Tim heeft gedaan.

Eerder was er de cinnamonchallenge waar kinderen een grote hap kaneel in één keer doorslikken. Een 13-jarige Hilversummer raakte daardoor vijf dagen in coma.

Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken zegt in de krant dat kinderen beter geleerd moet worden met social media om te gaan.

Tijdens de uitvaart heet Tim's vader verteld over de choking-challenge; om de klasgenoten van zijn zoon te wijzen op de gevaren.