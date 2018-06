Twee jaar extra garantie sjoemel-VW's in EU

Jourova is tevreden met de deal, hoewel VW-klanten in de Verenigde Staten wel tot 10.000 dollar krijgen ter compensatie van het gesjoemel met hun dieselauto. Ook kunnen ze daar hun auto desgewenst terugverkopen aan Volkswagen. De commissie zal de Europese consumentenorganisaties donderdag op de hoogte stellen van de precieze overeenkomst.

Het geknoei met de software, waardoor de auto's in laboratoriumtests veel schoner leken dan ze op de weg werkelijk waren, werd in 2014 in de VS ontdekt maar pas in 2015 toegegeven door Volkswagen. Daarna kwam het schandaal ook in de EU aan het licht. Wereldwijd zou het om 11 miljoen dieselauto's gaan.

Volgens Jourova krijgen de Europese consumenten nu een eerlijkere behandeling dan voorheen. VW heeft altijd gezegd dat de situatie in de EU niet te vergelijken is met die in Amerika. In de EU zijn nu nog 28 verschillende nationale toezichthouders verantwoordelijk voor de autotypekeuringen en het reilen en zeilen op de markt, niet de Europese Commissie. Daardoor kan Brussel ook niet ingrijpen en Volkswagen of andere sjoemelende autofabrikanten dwingen tot compensatie of andere maatregelen.

Daarnaast kunnen Europese consumenten niet gezamenlijk juridisch actie ondernemen.