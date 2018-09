Man overlijdt (70) door ongeluk Streefkerk

Ⓒ Hollandse Hoogte

STREEFKERK - Een 70-jarige man uit Den Haag is in het ziekenhuis bezweken aan de verwondingen die hij woensdagochtend opliep door een ongeval in het Zuid-Hollandse Streefkerk. De man stak omstreeks half negen met zijn fiets de Middenpolderweg in Streefkerk over. Een passerende auto schepte de man.