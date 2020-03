Persconferentie: dit waren de 5 meest opmerkelijke momenten

1. ’Alleen samen krijgen we corona’

Een close-up shot van Mark Rutte dat via de NOS wordt uitgezonden, zorgt dat de slagzin ’alleen samen krijgen we corona onder controle’ behoorlijk onhandig wordt uitgesneden. „Tussen m’n tranen door toch even lachen om deze tweet”, reageert lvanas_91.

2. Quote van Rutte perfect voor Rumag

Voor wie het even had gemist: marketingbedrijf Rumag kwam in Zondag Met Lubach flink onder vuur te liggen. Het Amsterdamse bedrijf zou namelijk over weinig originaliteit beschikken en veelvoudig plagiaat plegen. Laat een van de quotes van onze premier zich nu perfect lenen voor een Rumag-bewerking, is de mening van een aantal gebruikers op Twitter.

3. Of was toch Churchill de geestelijk vader?

Misschien was Rutte helemaal niet zo origineel en heeft hij bovenstaande uitspraak afgekeken van Winston Churchill. Oplettende kijkers concludeerden dat de leider van Groot-Brittannië ’bijna dezelfde woorden sprak’ op 10 november 1942.

4. Het hamster-momentje van minister De Jonge

Minister De Jonge lijkt zelf ook even het hamstergebaar van gebarentolk Irma Sluis (48) te willen bewonderen. Hij neemt een ogenblik rust, draait zichzelf om en lacht. „Briljant”, meent Jasper Vis.

5. Volhouden in gebarentaal

„Het woord volhouden zegt in gebarentaal zoveel meer dan het woord op zichzelf”, aldus Bas Tietema. Die opmerking kan op Twitter op de nodige bijval rekenen. De teller staat inmiddels op 200 retweets en 785 likes. „Ik vind haar sowieso uitgegroeid tot cultheld”, reageert Gino Wesselman en ook Piet Houtman blijkt fan van tolk Sluis. „Die vrouw verdient inderdaad - zoals iemand suggereerde - een eigen tolkshow.”