Rusland sluit eigen missie bij de NAVO

Oekraïense president presenteerde zich als corruptiebestrijder, maar ontving miljoenen van oligarch

Oekraïne was het land waarvan de meeste politici in de Pandora Papers voorkwamen: 38. President Volodimir Zelenski beloofde juist korte metten de maken met deze paradijselijke praktijken. Maar de onthullingen over zijn eigen offshores plaatsen Zelenski’s strijd tegen corruptie in een ander daglicht....