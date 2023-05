Cocaïnesmokkel naar Amsterdam onderschept: in zakken van bloeddonors

Dat meldt de narcoticabrigade van Colombia. Er is een filmpje vrijgegeven van de onderschepte verdovende middelen. Meerdere zakken met rode vloeistof zijn te zien, volgens de etiketten en de exportdocumenten zat er bloed van donoren in. Een drugshond genaamd Dulce sloeg op de luchthaven nabij Medellín aan op de partij, waarna een onderzoek werd ingesteld. Op beelden is te zien dat de hond aan een doos snuffelt. De bloedzakken lagen verpakt in kartonnen dozen al in een vrachtruim van de internationale luchthaven José María Córdova in de plaats Rionegro, twintig kilometer ten zuidoosten van Medellín en de op een na grootste luchthaven in Colombia.

Georganiseerde misdaad

Bij het doorzoeken vonden agenten daarin ’drie plastic zakken met infuus waarin een rode vloeistof zat, en die volgens de etiketten biologische bloedmonsters bevatte’. De vloeibare harddrugs, die exact 1629 gram woog, bleek volgens de autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land vermengd met een rode kleurstof om het op bloed te laten lijken. Om die reden waren er ook infusen en slangetjes aan bevestigd. Volgens de onderzoekers was de smokkelpoging het werk van de georganiseerde misdaad.