OM legt school boete van 22.000 euro op na ongeluk met hand leerling

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Het Summa College in Eindhoven heeft een boete opgelegd gekregen van 22.000 euro na een ongeluk waarbij de leerling ernstig letsel opliep, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Tijdens een praktijkles op de techniekschool in 2018 kwam de hand van de toen 16-jarige leerling in aanraking met een zaagfrees.