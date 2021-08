School betaalt leerling 22.000 euro na ongeluk met hand

Binnenland

Student vast met duim in brikettenstarter, brandweer knipt hem vrij

De Arnhemse brandweer kreeg dinsdagavond een bijzondere melding binnen: een jongen was met zijn duim klem komen te zitten in een brikettenstarter op de Lange Wal in Arnhem. Na verschillende pogingen is het gelukt om de student te bevrijden.