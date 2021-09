Premium Het beste van De Telegraaf

Horeca, bioscopen en sportclubs bang voor omzetverlies en felle discussies bij handhaving Veel abacadabra rond QR-code: ’We willen geen politieagentje spelen’

Door Marouscha van de Groep en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Museau behoren tot de uitzonderingen op de regel: daar is iedereen vanaf 25 september ook zonder QR-code welkom, maar dient zich binnen dan wel aan de daar nog geldende anderhalvemeterregel te houden. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Even snel plassen in de kroeg terwijl je op een terras zit, of een drankje doen in de sportkantine? Vanaf zaterdag mag dat alleen nog maar met een QR-code. In landen om ons heen, bijvoorbeeld in Frankrijk, lijkt dit systeem na aanvankelijke protesten probleemloos te werken. Hier klinkt vooralsnog fel commentaar op de coronacheckplicht. „Bij de horeca stromen de annuleringen al binnen.”