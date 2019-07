LYON - De Oranje Leeuwinnen strijden woensdag tegen Zweden niet alleen om een plek in de finale, maar ook om keiharde centen. Als de voetbalvrouwen er in slagen om zondag de wereldtitel te pakken, slepen ze 3,5 miljoen euro in de wacht. Mocht het allemaal verkeerd aflopen, dan wordt 1,4 miljoen euro verdiend.