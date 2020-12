Straf na ’penisvlucht’ Russische budgetmaatschappij

Naar Aeroflot-dochter Pobeda werd een onderzoek ingesteld nadat de piloot vorige maand tijdens de vlucht van Moskou naar Jekaterinenburg „onregelmatige manoeuvres” uitvoerde met 102 passagiers aan boord.

De fallische route was volgens Russische media bedoeld als steunbetuiging aan voetballer Artjom Dzjoeba. Die was uit het nationale team gezet nadat een pikante video met iemand die op hem lijkt was uitgelekt.

Aeroflot, Pobeda en de nationale luchtvaarttoezichthouder wilden geen commentaar geven. De laatste had aanbevolen directeur Andrej Kalmykov de laan uit te sturen.