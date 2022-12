Ophef in Tsjechië; vluchtelingen moeten wijken voor wintersport parlementariërs

In het gebouwencomplex ten noordoosten van Praag waren sinds het voorjaar een twintigtal vluchtelingen gehuisvest. Ze moeten nu echter verhuizen omdat verschillende wetgevers de faciliteit nabij de grens met Polen zelf willen gebruiken voor wintervakanties.

Voor de vluchtelingen is inmiddels alternatieve huisvesting gevonden in de stad, zegt een woordvoerder van de administratieve regio Liberec vrijdag tegen persbureau DPA. Naast de oppositie bekritiseerde ook premier Petr Fiala het gedrag van de parlementariërs. De Oekraïners „hadden daar moeten blijven, dit had niet mogen gebeuren”, zei de liberaal-conservatieve politicus tegen CNN Prima News.

Bijna 467.000 Oekraïners hebben sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne eind februari tijdelijke bescherming gekregen in Tsjechië, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Praag.