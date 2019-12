Model Lotte overleden aan ’Brugada-syndroom’

Uit het voorlopige autopsierapport blijkt volgens RTV Oost dat het fotomodel uit Enschede aan het ’Brugada-syndroom’ leed. Dat is een aandoening die de ’elektrische activiteit’ van het hart verstoort, waardoor ritmestoornissen kunnen optreden. Bij Brugada ziet het hart er normaal uit, maar is het ritme verstoord, aldus de Hartstichting.

De ouders van Lotte, Bert en Eugeniek, vertellen aan de regionale zender dat ze in februari teruggaan naar het hotel waar hun dochter verbleef. Ze overnachten bewust in hotelkamer 01, de plek waar het drama zich voltrok.

De druk bezochte begrafenis van Lotte Ⓒ Robert Hoetink

Lotte, Miss Teenager Universe 2017, werd de dag voor haar twintigste verjaardag plotseling onwel tijdens de wintersportvakantie met haar familie. Vader Bert: „Ze zit naast me, komt overeind, kijkt me aan en valt zo in mijn armen. Ik schrok me rot.”

Het meisje, dat eerder nooit hartklachten had, wordt gereanimeerd en naar een ziekenhuis in München gebracht. Daar ligt ze een week in coma. Moeder Eugeniek: „Op een gegeven moment vielen haar organen uit.”

„Zelf hadden we het vermoeden dat ze misschien wel was gedrogeerd. Hoewel haar bloed feitelijk te laat is geprikt, wordt dit nog steeds onderzocht. De autopsie is overigens nog steeds niet afgerond. Ooit hopen we aan de weet te komen wat de exacte oorzaak is, maar wellicht moeten we leren leven met de vraagtekens”, zeggen de ouders tegen de zender.

Ⓒ Insta Lotte

Bekijk ook: Lotte nog eenmaal het stralende middelpunt

Bekijk ook: Plotse hartdood bij jeugd duidt vaak op onderliggende kwaal

Bekijk ook: Vierduizend mensen nemen afscheid van Lotte van der Zee