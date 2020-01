Spannende dag voor restaurateurs, Michelin maakt sterren bekend

Hoofdinspecteur Werner Loens van Michelin Benelux liet voorzichting vallen dat er redelijk wat nieuwkomers zullen zijn. Een aantal restaurants met een Bib Gourmand zal volgens hem promotie krijgen. Nu telt ons land in totaal 110 restaurants met één of meer Michelinsterren, waarvan drie met drie sterren, 18 restaurants met twee sterren en 89 restaurants met een ster.

Geen sterren zijn er in ieder geval voor het Vughtse restaurant De Heer Kocken, dat na 22 jaar de deuren sluit. Het pand staat inmiddels te koop. Ook De Leest (***) in Vaassen van Jacob Jan Boerma is gesloten. Diverse zaken wisselden van chef, zoals Kasteel Heemstedeen en The White Room in Amsterdam, of kregen een nieuwe eigenaar, zoals Beluga Loves You in Maastricht.

Nieuwe award

De uitreiking van de sterren valt samen met de eerste dag van de horecavakbeurs Horecava. Om gastheerschap in de spotlight te zetten, heeft Michelin samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een nieuwe award in het leven geroepen voor de Nederlandse gastvrijheidsbranche: de award voor uitmuntend gastheerschap, officieel de ’2020 Michelin Netherlands Service Award’. Deze award wordt uitgereikt tijdens de sterrenceremonie door KHN-voorzitter Robèr Willemsen. De Michelinsterren belonen de kwaliteit van de keuken. Daarom is het extra bijzonder dat Michelin met deze award de aandacht vestigt op professionals met passie, die gasten een onvergetelijke gastronomische ervaring bieden.

Gepassioneerde professionals

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: „KHN maakt zich sterk voor een ondernemersklimaat waarin gasten meer besteden en zet zich in voor een goed en gastvrij aanbod van alle bedrijven die actief zijn in de gastvrijheidsbranche. Dit draagt bij aan een inspirerende omgeving waar gasten unieke ervaringen en waardevolle momenten beleven. Deze nieuwe award is een bekroning op het werk van gepassioneerde professionals en kan het imago van gastheerschap naar een nog hoger niveau tillen.”

De Michelin-uitslag is te volgen via de tweets van het Stan Huygens Journaal onder aan dit artikel.