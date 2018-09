Ontdek Limburg!

Reisdata: Dagelijks t/m oktober 2017Reissom €149,- p.p.

Dag 1:

Vandaag arriveert u in Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in Vaals. Een prachtig gelegen hotel op een landgoed van 18 hectare in het schilderachtige Limburgse heuvellandschap, dichtbij het Drielandenpunt, Maastricht en Aken. U logeert in één van de 130 sfeervolle kamers of suites in de hotelvleugels naast het kasteel met balkon of schitterend uitzicht over het glooiende Limburg.Dag 2:

U ontbijt heerlijk in ons buffetrestaurant De Kruidentuin in het naastgelegen Kasteel Vaalsbroek. Het hotel is een perfecte uitvalsbasis om bijvoorbeeld het Drielandenpunt te bezoeken. Het Drielandenpunt bij Vaals is hét punt waar drie landen, te weten Nederland, Duitsland en België, samenkomen.

Tevens bevindt zich hier ook het hoogste punt van Nederland. Vanaf dit punt kunnen prachtige wandelingen worden gemaakt om de natuur te verkennen. Het is duidelijk dat het Drielandenpunt een indrukwekkende ervaring zal zijn!Dag 3:

Zin om na het ontbijt de omgeving eens per fiets te verkennen? De prachtige omgeving met glooiende heuvellandschappen, groene bossen en uitgestrekte velden nodigt uit voor een heerlijke fietstocht. Of breng een bezoek aan de steden Aken of Maastricht voor een ultieme combinatie tussen ontspanning en cultuur. Geïnteresseerd in wijnen? Geniet van een wijnproeverij bij Wijngaard St. Martinus in het nabijgelegen Vijlen (vooraf reserveren!).

Tip: reserveer het Limburgs menu in het hotel-restaurant In de OudeWatermolen en geniet ook tijdens uw diner van de St. Martinus wijnen!Dag 4:

Vandaag is het alweer uw laatste dag in deze prachtige omgeving. Nuttig Het Bilderberg Ontbijt en wij hopen dat u genoten heeft van de Limburgse gastvrijheid!Inbegrepen

• 3 overnachtingen in een comfortabele hotelkamer

• 3 x Het Bilderberg Ontbijt

Speciaal voor de lezers van VRIJ:

• Ontvangst met koffie & Limburgse vlaai

• Omgevingsplattegrond Vaalsbroek

• Indien beschikbaar een upgrade naar een balkonkamerNiet inbegrepen

• Toeslag eenpersoonskamer €25 p.n.

• Toeslag bij verblijf op zaterdag: €15 p.p.

www.bilderberg.nl/vrij of via 043 - 308 93 50 (vermeld bij uw telefonische reservering dat u gebruik wenst te maken van het VRIJ- arrangement).