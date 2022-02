Jonge ’pakketbezorger’ pleegt woningoverval in Leiderdorp: zoektocht naar dader

De bewoners werden tussen 08:00 en 08:30 uur overvallen in hun woning. De man had een pakketje bij zich, zo meldt de politie. Het is niet duidelijk of de man buit heeft gemaakt.

Er kwam een ambulance ter plaatse om medische ondersteuning te bieden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Er is een burgernet melding uitgegaan om de verdachte op te sporen. Het gaat om een man van rond de 25 jaar en 1.80 meter lang. Hij heeft een lichte huidskleur, spreekt accentloos Nederlands en hij droeg een oranje jack en een pet.