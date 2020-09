Kringloopwinkel in Amsterdam verwoest door brand, mensen uit huis

Ⓒ Persbureau NieuwsFoto

Een kringloopwinkel aan de Postjesweg in Amsterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een grote brand. De brandweer had het vuur rond 6.30 uur na vele uren blussen onder controle. De brand brak om 0.30 uur uit, maar door veel brandbare spullen in de winkel was het vuur volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio moeilijk te bestrijden. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen.