Lukt het Oekraïne om door te stoten? Drakentanden en mijnenvelden, maar verdedigingslinie Russen kent één zwak punt

Van Charkov tot Cherson, over een afstand van meer dan 800 kilometer, heeft het Russische leger de voorbije maanden indrukwekkende verdedigende stellingen uitgebouwd in Oekraïne. Dat blijkt uit satellietbeelden. Zo heeft Rusland zich voorbereid op het verwachte Oekraïense tegenoffensief, en de vraag is nu in hoeverre dat hierdoor in gevaar komt.