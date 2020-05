Eindelijk afrijden? Tienduizenden boekingen bij CBR

Autorijscholen bij het CBR in Rijswijk, archieffoto. Ⓒ ANP

RIJSWIJK - Het is druk bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen opnieuw konden reserveren, zijn er al 80.000 boekingen gedaan. Dat is meer dan tien keer zo veel als normaal, meldt de organisatie.