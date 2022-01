Ongeluk met vijf auto’s op A2 achter langzaamrijdende vrachtwagens

Een politiewoordvoerder zegt dat de exacte oorzaak van het ongeval nog onbekend is maar dat de aanrijdingen, waarbij volgens haar vier of vijf auto’s betrokken zijn, ter hoogte van een konvooi plaatsvonden. „Het is heel kort op het konvooi gebeurd.”

Het konvooi rijdt volgens de politiewoordvoerder nog steeds, richting Den Bosch. Waar de tocht exact naartoe gaat, is voor de politie nog onduidelijk. Er zouden geluiden zijn dat de deelnemers aan het konvooi niet in de regio zouden blijven. Daarbij zou ook België als bestemming zijn genoemd.

Zondagmiddag zijn op verschillende plekken in het hele land konvooien van vrachtwagens en auto’s de weg opgegaan. Eerder werd op het Telegram-kanaal Convoy Nederland Nieuws opgeroepen om „een rondje te toeren in de provincie.” De actie lijkt ingegeven door het zogenoemde Vrijheidskonvooi in Canada, waar duizenden mensen protesteren tegen de coronaregels.

Bekijk ook: Deze truckers hopen op Canadese toestanden in Nederland

Volgens de ANWB is de snelweg bij Valkenswaard weer vrijgegeven.

Knuffelbeertje

Een fotograaf ter plaatse schrijft dat twee personen medisch zijn onderzocht in een ambulance. Eén persoon werd in een ambulance behandeld aan een hoofdwond. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Drie kinderen kregen een knuffelbeertje van de hulpverleners om van de schrik te kunnen bekomen.